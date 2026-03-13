Crystal Palace vs AEk Larnaca, Laga di Selhurst Park Berakhir Imbang Tanpa Gol

Laga leg pertama 16 besar Liga Konferensi antara Crystal Palace dan AEK Larnaca(X @CPFC)

CRYSTAL Palace gagal memaksimalkan status tuan rumah setelah ditahan imbang tanpa gol oleh wakil Siprus, AEK Larnaca, dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Konferensi UEFA 2025/2026. Bermain di Selhurst Park, Jumat (13/3) dini hari WIB, skuat asuhan Oliver Glasner tampil dominan namun tumpul di penyelesaian akhir.

Jalannya Pertandingan

The Eagles, yang dijagokan sebagai salah satu favorit juara, langsung menekan sejak awal laga. Namun, pertahanan rapat yang digalang AEK Larnaca membuat Ismaila Sarr dan kolega kesulitan menembus kotak penalti. Kondisi lapangan yang basah akibat hujan menambah tantangan bagi kedua tim untuk mengembangkan permainan cepat.

Jean-Philippe Mateta, yang baru kembali dari cedera, dimasukkan di babak kedua untuk menambah daya gedor. Sayangnya, kehadiran striker asal Prancis itu tetap tidak mampu memecah kebuntuan hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini menjadi torehan minor kedua bagi Palace melawan Larnaca musim ini, setelah sebelumnya kalah 0-1 di fase liga.

Statistik Pertandingan Penguasaan Bola Crystal Palace 62% - 38% AEK Larnaca Total Tembakan 15 - 7 Shots on Target 5 - 2 Lokasi Selhurst Park, London

Susunan Pemain

Crystal Palace (3-4-2-1): Henderson; Johnson, Richards, Lacroix; Canvot (Nketiah 60'), Mitchell, Wharton (Kamada 71'), Hughes (Uche 87'); Sarr (Esse 87'), Kamada; Strand Larsen (Mateta 71').

AEK Larnaca (4-2-3-1): Alomerovic; Saborit, Milicevic, Roberge, Miramon; Ledes, Pons (Suarez 80'); Rohden, Ivanovic, Garcia; Bajic (Angielski 80').

Dengan hasil 0-0 ini, kedua tim masih memiliki peluang sama besar untuk lolos ke perempat final. Leg kedua akan digelar di AEK Arena, Siprus, pada pekan depan untuk memperebutkan satu tiket ke fase berikutnya.

