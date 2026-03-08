Groningen vs Ajax: Ajax Tumbang 1-3 dari Groningen, Maarten Paes Kebobolan Tiga Gol

Maarten Paes tampil sebagai starter saat Ajax kalah 1-3 dari Groningen. Brace Oskar Zawada jadi penentu kekalahan Ajax di Stadion Euroborg.(Instagram)

KIPER utama Timnas Indonesia, Maarten Paes, tampil sejak menit awal saat membela Ajax Amsterdam dalam laga lanjutan Eredivisie (Liga Belanda) 2025/2026. Sayangnya, kehadiran Paes belum mampu menghindarkan Ajax dari kekalahan 1-3 saat bertandang ke markas Groningen di Stadion Euroborg pada Sabtu (7/3) malam WIB.

Hasil minor ini membuat Ajax Amsterdam tertahan di peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 44 poin dari 25 pertandingan. Sebaliknya, kemenangan krusial ini mengantarkan Groningen naik ke posisi ke-10 dengan raihan 34 poin dari 26 laga.

Jalannya Pertandingan

Laga baru berjalan enam menit, gawang yang dikawal Maarten Paes sudah harus kebobolan. Penyerang tuan rumah, Thom van Bergen, berhasil memaksimalkan umpan silang Dies Janse untuk membawa Groningen unggul cepat 1-0.

Baca juga : Hasil PEC Zwolle vs Ajax: Imbang, Maarten Paes Clean Sheet

Ajax memberikan respons positif setelah tertinggal. Pada menit ke-30, gelandang senior Davy Klaassen sukses menyamakan kedudukan melalui sundulan terukur setelah memanfaatkan umpan silang Anton Gaaei. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum meskipun tim tamu terus berupaya mencari gol tambahan.

Memasuki babak kedua, Groningen tampil lebih agresif. Maarten Paes sempat melakukan penyelamatan krusial pada menit ke-52 saat memblok tembakan jarak dekat Travis Hernes di dalam kotak penalti.

Brace Oskar Zawada Jadi Mimpi Buruk

Petaka bagi Ajax datang dari bangku cadangan tuan rumah. Oskar Zawada, yang masuk sebagai pemain pengganti, menjadi pembeda dalam laga ini. Pada menit ke-66, Zawada berhasil membawa Groningen kembali memimpin menjadi 2-1.

Hanya berselang tujuh menit, penyerang asal Polandia itu kembali menjadi mimpi buruk bagi pertahanan Ajax. Memanfaatkan umpan silang Thijmen Blokzijl, Zawada mencetak gol keduanya melalui sundulan tajam yang gagal dihalau Paes.

Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Skor 3-1 untuk kemenangan Groningen menjadi hasil akhir laga ini. Kekalahan ini menjadi catatan penting bagi Ajax dalam persaingan di papan atas Liga Belanda, sekaligus menjadi momen adaptasi bagi Maarten Paes di bawah mistar gawang De Godenzonen. (Ant/Z-2)