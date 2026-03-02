Hasil PEC Zwolle vs Ajax: Imbang, Maarten Paes Clean Sheet

ilustrasi(Antara)

PEC Zwolle berhasil menahan imbang raksasa Belanda, Ajax Amsterdam, dalam laga pekan ke-25 Eredivisie musim 2025/2026 yang digelar di MAC³PARK Stadion, Minggu (1/3). Laga PEC Zwolle vs Ajax berakhir dengan skor 0-0 meski kedua tim saling jual beli serangan sepanjang 90 menit.

Ajax yang datang sebagai unggulan langsung mengambil inisiatif serangan dengan penguasaan bola mencapai 60%. Namun, disiplinnya barisan pertahanan PEC Zwolle yang digalang oleh Simon Graves dan Anselmo Garcia MacNulty membuat lini depan Ajax yang dipimpin Wout Weghorst kesulitan menembus kotak penalti.

PEC Zwolle justru hampir mencetak gol di babak pertama melalui situasi sepak pojok. Sayangnya, koordinasi akhir di depan gawang Maarten Paes masih belum sempurna. Drama sempat terjadi sebelum turun minum saat VAR meninjau potensi penalti bagi Ajax akibat dugaan handball Zico Buurmeester, namun wasit memutuskan tidak ada pelanggaran.

Statistik Pertandingan Kategori PEC Zwolle Ajax Penguasaan Bola 40% 60% Total Tembakan 8 6 Tembakan ke Gawang 2 2 Sepak Pojok 12 3

Penyelamatan Maarten Paes

Di babak kedua, tempo permainan meningkat. Kiper Ajax, Maarten Paes, dipaksa bekerja keras saat tendangannya membentur Younes Namli dan memantul ke arah berbahaya. Beruntung bagi Ajax, bola tidak mampu dimaksimalkan oleh Koen Kostons. Ajax merespons dengan memasukkan Steven Berghuis dan Kasper Dolberg, namun hingga peluit panjang dibunyikan, skor 0-0 tetap bertahan.

Hasil ini membuat Ajax tertahan dalam persaingan papan atas, sementara PEC Zwolle mengamankan poin penting untuk tetap menjauh dari zona degradasi. (E-3)