Rekap Playoff Liga Europa: Nottingham Forest ke 16 Besar, Celtic Gugur

Pelatih Nottingham Forest Vitor Pereira.(Youtube Nottingham Forest)

BABAK playoff fase gugur Liga Europa UEFA menyajikan drama hingga menit akhir. Sejumlah tim memastikan tiket ke 16 besar sedangkan beberapa tim harus mengubur mimpi melangkah lebih jauh.

Wakil Inggris, Nottingham Forest, sukses mengamankan tempat di babak berikutnya meski kalah 1-2 dari Fenerbahce pada leg kedua, Jumat (27/2). Keunggulan 3-0 pada pertemuan pertama di Turki menjadi fondasi penting. Secara agregat, Forest menang 4-2.

Fenerbahce sempat menghidupkan asa lewat dua gol Kerem Akturkoglu, termasuk satu dari titik penalti setelah pelanggaran Jair Cunha. Situasi itu membuat tuan rumah tertekan. Namun Callum Hudson-Odoi mencetak gol penenang pada menit ke-68.

"Saya pikir kami membuatnya sulit untuk diri kami sendiri. Terkadang ketika unggul, Anda merasa nyaman. Kami menunjukkan reaksi yang hebat setelah gol kedua. Yang terpenting adalah kami lolos," ujar Hudson-Odoi kepada TNT Sports.

Forest selanjutnya akan menghadapi Real Betis atau klub Denmark, FC Midtjylland, pada babak 16 besar.

Sementara itu, Celtic FC harus angkat koper meski menang 1-0 di kandang VfB Stuttgart. Kekalahan 1-4 pada leg pertama di Glasgow membuat agregat berakhir 2-4 untuk keunggulan Stuttgart.

Celtic memulai laga dengan sempurna lewat gol cepat Luke McCowan. Namun mereka gagal menambah gol untuk memangkas defisit.

Hasil itu tetap menjadi kemenangan perdana Celtic di Jerman, tetapi tak cukup untuk menyelamatkan langkah mereka di Eropa. Stuttgart di babak berikutnya akan bertemu FC Porto atau SC Braga.

"Leg pertama lepas dari kendali kami dan kami kebobolan gol-gol yang seharusnya bisa dihindari. Namun malam ini kami tampil luar biasa dalam bertahan," kata pelatih Celtic, Martin O'Neill.

"Kami masih punya peluang dan hampir membuat mereka gugup beberapa menit. Bagi saya, mereka tim yang sangat bagus dan mampu menjuarai kompetisi ini," tambahnya.

Di laga lain, Lille menyingkirkan Red Star Belgrade dengan agregat 2-1 setelah perpanjangan waktu di Serbia. Mantan striker Prancis, Olivier Giroud, menyamakan agregat lebih dulu sebelum Nathan Ngoy memastikan kemenangan.

Lille selanjutnya berpeluang menghadapi Aston Villa atau berduel sesama klub Prancis dengan Olympique Lyonnais.

Sementara itu, Panathinaikos FC lolos dramatis setelah menyingkirkan Viktoria Plzen lewat adu penalti usai agregat 3-3. Ferencvarosi TC membalikkan keadaan untuk menundukkan Ludogorets Razgrad.

Wakil Italia Bologna menyingkirkan klub Norwegia, SK Brann. Sementara KRC Genk mencetak dua gol pada babak tambahan waktu untuk menaklukkan Dinamo Zagreb dengan agregat 6-4 setelah bermain imbang 3-3 di Belgia.

Persaingan menuju 16 besar kian memanas. Undian babak berikutnya akan menentukan peta kekuatan dan membuka peluang lahirnya duel-duel besar di fase gugur. (AFP/I-2)