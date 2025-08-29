Messi akan Lakoni Laga Terakhir di Timnas Argentina Lawan Venezuela dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026

Lionel Messi.(AFP/JUAN MABROMATA)

LIONEL Messi akan memainkan laga kualifikasi Piala Dunia terakhirnya di Argentina ketika Albiceleste menjamu Venezuela di Stadion Monumental, Buenos Aires, Kamis (4/9). Momen ini menjadi istimewa bagi sang kapten yang semakin mendekati akhir kariernya bersama tim nasional.

“Ini akan menjadi pertandingan yang sangat spesial karena ini kualifikasi terakhir,” kata Messi usai membawa Inter Miami melaju ke final Leagues Cup usai menundukkan Orlando City.

Bintang berusia 38 tahun tersebut menegaskan bahwa duel melawan Venezuela akan menjadi partai kualifikasi terakhir yang ia lakoni di hadapan publik Argentina. Walau belum secara resmi menyatakan kapan pensiun, Messi memberi sinyal kuat akan gantung sepatu setelah Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ia juga menyebut keluarga besarnya akan hadir langsung mendukung dari stadion.

Argentina sendiri sudah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026, sehingga laga kontra Venezuela menjadi kesempatan bagi para pendukung di Buenos Aires untuk memberi penghormatan terakhir kepada sang mega bintang. Setelah itu, tim asuhan Lionel Scaloni akan bertandang ke Ekuador pada 9 September untuk menutup babak kualifikasi zona CONMEBOL.

Messi turut menyinggung minimnya kemungkinan laga resmi setelah partai tersebut menjelang Piala Dunia.

“Saya tidak tahu apakah akan ada laga persahabatan atau pertandingan lain setelah itu, tapi yang jelas ini sangat spesial,” ujarnya.

Federasi Sepak Bola Amerika Selatan (CONMEBOL) ikut memberi penghormatan dengan mengunggah pesan di media sosial bertuliskan “the last dance is coming” disertai foto Messi berseragam Argentina. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Argentina (AFA) menaikkan harga tiket untuk laga ini, dengan kisaran mulai 100 hingga 500 dolar.

Selain pertandingan kandang, Messi berpeluang kembali tampil bersama Argentina pada jeda internasional Oktober di Amerika Serikat. Presiden AFA, Claudio Tapia, memastikan Albiceleste akan melakoni laga uji coba melawan Venezuela di Miami dan Puerto Riko di Chicago. Tapia bahkan berharap Messi terus membela tim nasional setelah Piala Dunia 2026.

“Semua tergantung Leo, saya harap ia punya keinginan dan bisa terus bermain,” ujar Tapia.

Messi sendiri baru pulih dari cedera otot yang sempat membuatnya absen di awal Agustus. Ia langsung tampil gemilang dengan mencetak dua gol untuk Inter Miami saat menyingkirkan Orlando City dan membawa timnya ke final Leagues Cup menghadapi Seattle Sounders. (Ant/I-3)