Mantan Pemain Timnas Hingga Wali Kota Meriahkan Turnamen Sepak Bola Kemerdekaan di Malang

Turnamen Kemerdekaan Passion for Goal(MI/HO)

SEMANGAT Hari kemerdekaan yang masih terasa menjadi lebih meriah dengan hadirnya turnamen sepak bola yang digelar di Stadion Gajayana Malang, Minggu (24/8).

Bertajuk Turnamen Kemerdekaan Passion for Goal, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian MSGLOW for Men Soccer Tournament yang akan hadir di berbagai kota di Indonesia. Malang menjadi kota pertama, dengan partisipasi dari Komunitas MSGFM Soccer.

Empat tim yang berasal dari Malang, Yogyakarta, dan Semarang bertarung dalam perebutan gelar juara. Turnamen Kemerdekaan resmi dibuka dengan tendangan pertama oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat sebagai simbol dimulainya pertandingan.

Passion for Goals tidak hanya sekedar slogan bagi para lelaki yang tergabung dalam MSGLOW for Men Soccer, komunitas hobi yang kian melengkapi komunitas asuhan MS Glow for Men setelah olahraga lari dan juga racing atau balap.

Komunitas ini percaya bahwa passion dapat menjadi sebuah motivasi dan jalan hidup yang positif dan berdaya.

Sebelumnya, MSGLOW for Men juga telah mengadakan pertandingan balap motor kelas nasional serta lomba lari di 8 kota. Kini, waktunya komunitas sepak bola, yang memiliki tempat spesial di hati Juragan 99 untuk ikut ambil aksi!

“Saya merasa terharu, Malang selalu jadi tempat istimewa di hati saya dan sekarang saya datang untuk Turnamen MSGLOW for Men! Sepakbola ini seperti kehidupan, di mana kita bukan hanya berlari tapi perlu tim dan rekan untuk mencapai tujuan bersama,” jelas founder J99 Corp. dan MS Glow for Men, Gilang W Pramana.

“Harapan kami, sepak bola selain menyatukan persaudaraan juga dapat membuat kita semakin solid,” lanjutnya.

Empat tim komunitas turun ke lapangan dalam turnamen ini. Pada pertandingan pertama, tim dari Semarang melawan tim Malang. Sementara di pertandingan kedua, tim dari Yogyakarta berlaga dengan tim Pemkot Malang.

Memperebutkan hadiah jutaan rupiah dan trophy, turnamen ini memberikan pengalaman pertandingan profesional bagi para pemain komunitas MSGLOW For Men Soccer yang secara rutin berlatih di kota masing-masing.

Sejumlah pesepak bola legendaris tanah air turut hadir dan meramaikan acara ini, di antaranya Ahmad Bustomi, Arif Suyono, Juan Revi dan Gilang Herlambang. Mereka turut berpartisipasi dan ikut berlaga di lapangan hijau bersama tim.

“Ini merupakan pengalaman yang seru sekali ya! Turnamen yang juga jadi ajang silaturahmi dan berbagi ilmu untuk pemain komunitas. Sangat memotivasi untuk terus berlatih,” komentar Ahmad Bustomi, yang mengaku sudah lama tidak bertandang ke Stadion Gajayana, “Saya senang sekali main kembali di sini bersama rekan-rekan!”

Laga final mempertemukan tim MS Glow Malang melawan tim Pemkot Malang. Dalam laga ini, Ahmad Bustomi memperkuat MS Glow Malang, sementara Benny Wahyudi bermain sebagai central back untuk Pemkot Malang.

Momen lucu sempat terjadi ketika Bustomi menusuk bola ke arah gawang dan berhasil dihalau Benny. Bukannya berhenti setelah menghalau bola, Benny justru berlari mengejar mantan rekan setimnya itu dan memberi tendangan gurauan, yang membuat penonton terhibur.

Pertandingan akhir semakin seru. MS Glow Malang mendominasi permainan, dan lewat assist dari Bustomi, berhasil unggul 1-0. Namun, menjelang akhir babak kedua, tim Pemkot Malang berhasil menyamakan kedudukan sehingga pertandingan harus ditentukan lewat adu penalti.

Pada akhirnya, MS Glow Malang keluar sebagai pemenang. Trofi juara 1 diserahkan langsung oleh Wali Kota Malang kepada tim MS Glow Malang.

“Senang sekali, J99 Corp. membersamai kami merayakan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Permainan di turnamen ini luar biasa, dan alhamdulillah Pemkot Malang berhasil meraih juara 2 dalam adu penalti,” ungkap Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat.

“Kegiatan semacam ini tetap harus didukung. Kami berterimakasih pada J99 Corp. melalui MSGLOW for Men sudah tetap perhatian pada kota Malang dan membangkitkan semangat kita,” imbuhnya.

MSGLOW for Men percaya bahwa setiap lelaki berhak memiliki ruang untuk menyalurkan passion positifnya. Semua itu lahir dari satu visi: menyalakan semangat pria Indonesia untuk berani mengejar passion mereka dan menjadikannya jalan hidup yang bermakna.

“Kami ingin mengingatkan bahwa passion bukan hanya tentang hobi, tapi juga tentang keberanian memilih jalan, konsisten menjalaninya, dan berdampak positif. Itulah arti Passion for Goals bagi MSGLOW for Men,” tutup Gilang. (Z-1)