Timnas Indonesia U-17 Bakal Lanjutkan Persiapan ke Bulgaria

TIMNAS Indonesia U-17 menutup kiprah di ajang Piala Kemerdekaan 2025 dengan raihan runner up.(Dok. PSSI)

PELATIH timnas Indonesia U-17 Nova Arianto menegaskan langkah awal setelah Piala Kemerdekaan 2025 ialah melakukan evaluasi. Fokus utama tim Garuda Muda untuk mengidentifikasi kekurangan yang terlihat selama turnamen untuk perbaikan agar timnas U-17 semakin solid dan berkembang menghadapi Piala Dunia U-17.

Timnas Indonesia U-17 menutup kiprah di ajang Piala Kemerdekaan 2025 dengan menjadi runner up. Hasil itu dicapai skuad Garuda Muda usai kalah tipis 1-2 dari Mali U-17 pada laga pamungkas di Stadion Utama Sumatera Utara, Senin (18/8) malam.

Nova juga menekankan mekanisme promosi dan degradasi pemain akan terus berjalan. Setiap pemain memiliki peluang untuk dipertahankan atau digantikan sesuai kebutuhan tim. Nova ingin memastikan pemain dengan performa terbaik yang bisa masuk ke dalam skuad final Piala Dunia.

Sebagai lanjutan dari persiapan, timnas U-17 akan menjalani training camp di Bulgaria pada 1–14 September. Selama pemusatan latihan ini, direncanakan ada tiga laga uji coba.

"Pastinya promosi dan degradasi (pemain) akan terus berjalan, termasuk setelah ini kita akan lakukan training camp di Bulgaria 1-14 (September) dan direncanakan kita ada 3 kali uji coba di sana," ucap Nova.

Nova berharap kehadiran pemain yang sebelumnya tidak ikut serta di Piala Kemerdekaan 2025 bisa hadir untuk memberikan variasi tambahan. Nova menyampaikan selain pemain diaspora, ada banyak opsi lain yang juga dipertimbangkan.

Tim juga akan melakoni tahap akhir persiapan di Dubai dan kemudian bergeser ke Qatar.



"Nanti juga persiapan kita rencanakan di Jogja sebelum ke Dubai lalu bergeser ke Qatar sehingga persiapannya semua bisa berjalan dengan baik, termasuk beberapa pemain-pemain baru yang akan kita coba sehingga membuat tim ini lebih solid lagi nanti di Bulgaria," ujar Nova.

Di Piala Dunia U-17 2025 Qatar, Indonesia tergabung di Grup H bersama Brasil, Honduras, dan Zambia. Ajang tersebut akan mulai bergulir pada November mendatang. (Dhk/I-1)