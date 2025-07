Persija Perpanjang Kontrak Hansamu Yama

Bek Persija Hansamu Yama(Instagram @hannsamuyama)

BEK tengah Persija Jakarta Hansamu Yama resmi memperpanjang kontrak bersama Macan Kemayoran untuk kompetisi Liga 1 musim 2025/2026.

"Alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk membela tim kebanggaan orang Jakarta ini," kata Hansamu melalui pernyataan resmi klub, Sabtu (28/6).

Keputusan manajemen Persija untuk mempertahankan Hansamu tidak lepas dari kontribusi solid sang pemain sepanjang musim lalu, terutama pascacedera panjang yang sempat membuatnya absen selama delapan bulan.

Hansamu kembali merumput saat Persija menghadapi Borneo FC pada 10 Desember 2024. Ia masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-82.

Sejak saat itu, pemain kelahiran Mojokerto, 16 Januari 1995 tersebut, tercatat tampil di 19 pertandingan, dengan enam di antaranya bermain penuh selama 90 menit.

Menurut Hansamu, keputusan bertahan di Persija merupakan bentuk loyalitasnya kepada klub, meski mengaku mendapat tawaran dari tim lain.

"Sebenarnya musim ini banyak tawaran dari tim lain yang masuk ke saya, tapi saya lebih memprioritaskan Persija daripada yang lain," ujarnya.

Ia juga menyebut kenyamanan dan rasa memiliki sebagai alasan utama untuk tetap bertahan di ibu kota.

"Bagi saya, Persija sudah menjadi rumah kedua dan saya merasa nyaman di sini. Terakhir dari saya, it's about loyalty, not royalty, but they don't understand. Persija selamannya, terima kasih banyak," ujar mantan pemain timnas Indonesia itu.

Dengan perpanjangan kontrak ini, Hansamu akan memasuki musim keempatnya bersama Persija sejak bergabung pada 2022. (Ant/Z-1)