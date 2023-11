Inggris Kalahkan Malta di Stadion Wembley

HARRY Kane mencetak golnya yang ke-62 untuk timnas Inggris saat anak-anak asuhan Gareth Southgate menang 2-0 atas Malta di laga lanjutan kualifikasi Piala Eropa 2024, Sabtu (18/11) dini hari WIB. Inggris telah lolos ke Piala Eropa 2024 saat kompetisi masih menyisakan dua laga lagi. Meski begitu, the Three Lions mengincar posisi juara Grup C untuk memastikan menjadi salah satu tim unggulan di Jerman. Hanya lima tim dengan penampilan terbaik di babak kualifikasi Piala Eropa 2024 ditempatkan sebagai unggulan utama saat drawing dilakukan pada bulan depan. Baca juga: Kalahkan Makedonia Utara, Italia Buka Peluang Lolos ke Piala Eropa 2024 Inggris yang tidak terkalahkan membukukan enam kemenangan dans atu hasil imbang setelah gol bunuh diri Enrico Pepe dan gol Kane di babak kedua memastikan kemenangan the Three Lions di Stadion Wembley. Kemenangan di laga pamungkas Grup C kualifikasi Piala Eropa 2024 melawan Makedonia Utara, Senin (20/7), akan memastikan Inggris menjadi salahs atu unggulan di Piala Eropa 2024. Mengingat Malta hanya berperingkat 171 dunia, kemenangan ini merupakan penampilan terburuk Inggris di babak kualifikasi Piala Eropa 2024. Baca juga: Imbang di Kandang Moldova, Albania Raih Tiket ke Piala Eropa 2024 Conor Gallagher ditarik ke luar di paruh waktu setelah tampil buruk sementara performa buruk Marchus Rashford untuk Inggris berlanjut. Trent Alexander-Arnold merupakan salah satu pemain Inggris yang bersinar di laga melawan Malta. Bek kanan Liverpool itu dimainkan Southgate di posisi gelandang. "Jika Anda tidak mengawali laga dengan baik, sulit untuk memperbaiki diri dan kami melakukan itu. Kami tahu di level mana kami seharusnya bermain," kata Southgate. "Kami tidak menunjukkan kualitas saat memegang bola sehingga minim membuat peluang. Kami gagal menampilkan permainan apik seperti selama setahun terakhir." "Meski menang, kami tahu kami tidak berada di level seharusnya," lanjut Southgate. (AFP/Z-1)

