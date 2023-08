Southgate Panggil Dua Nama Baru ke Timnas Inggris

PELATIH timnas Inggris Gareth Southgate memanggil dua nama baru ke skuat The Three Lions untuk dua laga tandang kualifikasi Piala Eropa 2024 Grup C melawan Ukraina pada Sabtu (9/9) pukul 23.00 di Stadion Miejski Wroclaw dan melawan Skotlandia pada Rabu (13/9) pukul 01.45 WIB di Hampden Park.

Dua nama baru yang dipanggil pelatih 52 tahun itu adalah striker Arsenal Eddie Nketiah dan bek Chelsea Levi Colwill.

Meski baru, kedua nama itu sudah malang melintang di timnas U-21 Inggris dengan Nketiah mempunyai 17 caps dengan 16 gol dan 3 assists, sedangkan Colwill memiliki 11 caps.

"Mereka adalah dua pemain muda yang tampil sangat baik dan tampil baik bersama tim junior kami," ucap Southgate, dilansir dari laman resmi timnas Inggris, Jumat (1/9).

AFP/HENRY NICHOLLS--Penyerang Arsenal Eddie Nketiah

Kedua nama baru itu juga tampil apik pada tiga laga pekan awal Liga Primer Inggris 2023/2024. Nketiah tampil tiga kali bersama Arsenal dengan melesatkan 2 gol dari total 196 menit bermain.

Torehannya itu membuat striker 24 tahun tersebut membantu timnya meraih 7 poin dan menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Primer Inggris.

"Eddie adalah pemain muda dengan silsilah yang sangat bagus. Dia adalah finisher yang sangat bagus dan bagus baginya untuk memiliki waktu bersama kami," ucap Southgate.

AFP/Stacy Revere/Getty Images--Bek Chelsea Levi Colwill (kanan)

Sementara itu, untuk Colwill, seperti halnya Nketiah, bek 20 tahun tersebut juga tampil penuh selama membela Chelsea di tiga awal Liga Primer Inggris. Tiga penampilannya membawa The Blues sementara ini menempati posisi ke-10 klasemen sementara dengan 4 poin.

"Dia menjalani turnamen yang bagus bersama U-21 dan menunjukkan di bawah tekanan bahwa dia bisa mengatasi hal-hal tersebut dan dia memulai dengan sangat baik bersama Chelsea musim ini," ujar Southgate.

Untuk nama-nama lainnya, Southgate tetap memanggil nama-nama langganan seperti Harry Kane (Bayern Muenchen), Jordan Henderson (Al Ettifaq), Kyle Walker (Manchesyer City), hingga Jordan Pickford (Everton).

Southgate juga masih memanggil pemain yang jarang mendapatkan menit bermain di klubnya, tapi kerap ia panggil sebelumnya, seperti Harry Maguire (Manchester United) dan Kalvin Phillips (Manchester City).

Pada kualifikasi Piala Eropa 2024, Inggris kini berada pada puncak klasemen Grup C dengan poin sempurna, 12 poin, hasil empat kemenangan dari empat laga.

Berikut 26 pemain timnas Inggris yang dipanggil untuk kualifikasi Piala Eropa 2024 pada September:

Kiper: Sam Johnstone (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal)

Bek: Ben Chilwell (Chelsea), Levi Colwill (Chelsea), Lewis Dunk (Brighton and Hove Albion), Marc Guehi (Crystal Palace), Harry Maguire (Manchester United), Fikayo Tomori (AC Milan), Kieran Trippier (Newcastle United), Kyle Walker (Manchester City)

Gelandang: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Jude Bellingham (Real Madrid), Conor Gallagher (Chelsea), Jordan Henderson (Al-Ettifaq), Kalvin Phillips (Manchester City), Declan Rice (Arsenal)

Penyerang: Eberechi Eze (Crystal Palace), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Bayern Muenchen), James Maddison (Tottenham Hotspur), Eddie Nketiah (Arsenal), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Callum Wilson (Newcastle United). (Ant/Z-1)