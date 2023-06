Bali Siap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-17

KETUA Pengurus PSSI Provinsi Bali Ketut Suardana menyatakan, saat ini Bali sudah siap menjadi tuan rumah penyelenggaraan piala dunia U-17. Ia optimis jika kali ini tidak ada lagi penolakan penyelenggaraan di Bali karena tidak ada timnas Israel yang ikut bertarung.

"Kami secara resmi belum mendapatkan arahan bahwa Bali menjadi tuan rumah. Namun sesungguhnya, Bali sudah siap. Persiapan pun sudah lama dilakukan sejak prokontra piala dunia U-20 kemarin. Bali memiliki SDM yang andal untuk mendukung persiapan Akbar sekelas piala dunia," ujarnya.

Selain SDM yang andal untuk event dunia, Bali juga memiliki sarana dan prasarana yang komplet, berstandar internasional dan sudah ditinjau oleh FIFA. FIFA sendiri sudah setuju bahwa Stadion Dipta yang berlokasi di Gianyar layak menjadi tuan rumah piala dunia.

Selain stadion, sarana lain seperti lokasi latihan, akomodasi hotel dan restoran, transportasi, telekomunikasi dan sejenisnya, yang sudah standard dunia.

"Kami hanya minta agar orang Bali jangan sampai jadi penonton di negerinya sendiri. Mereka harus dilibatkan. Sebab berdasarkan pengalaman beberapa event dunia lainnya, semuanya dibawa dari Jakarta. Kita tidak ingin itu terjadi lagi," ujarnya.

Ia menyebutkan, beberapa event yang terbukti sukses di Bali dengan melibatkan orang lokal seperti perhelatan Internasional Youth Championship 2023.

Saat itu penyelenggara Gede Widiada meminta memakai SDM lokal, yang dipercaya sudah memiliki kemampuan dan bisa bersaing dengan SDM dari luar dan bisa berkolarboasi dengan orang yang berlinsensi FIFA, AFC atau event nasional lainnya, seperti wasit, Match Commission, LO dan sebagainya.

Kondisi ini membuat Bali siap melaksanakan perhelatan nasional mau pun internasional seperti piala dunia sekalipun. Bali sebagai destinasi pariwisata dunia akan menggunakan kesempatan yang baik ini untuk berolahraga dan berlibur menikmati the last paradise in Bali. (Z-4)