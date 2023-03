Bruno Fernandes Diminta Jangan Lagi Jadi Kapten MU

MANTAN pemain timnas Inggris Chris Sutton menilai Bruno Fernandes seharusnya tidak lagi didapuk sebagai kapten Manchester United (MU). Hal terebut disampaikan Sutton setelah MU kalah 0-7 dari Liverpool akhir pekan lalu.

"Ada banyak yang bisa lebih baik sebagai kapten (dibandingkan Fernandes)," kata Sutton seperti dilansir BBC. "Fernandes bukan pemimpin terbaik. Ada banyak kandidat lain, Casemiro salah satunya," kata Sutton lagi yang juga memandang Raphael Varane bisa menjadi opsi lain.

Sutton sendiri bukan satu-satunya yang mengkritik Fernandes. Mantan pemain MU Roy Keane dan Gary Neville juga memberi penilaian buruk untuk gelandang timnas Portugal itu.

Terpisah, jurnalis The New York Times Rory Smith mengatakan Fernandes sejatinya adalah petarung dan dia kuat secara mental. Menurutnya setiap orang punya penilaian masing-masing ketika melihat Fernandes.

Tapi, Smith lebih menyoroti Casemiro saat laga kemarin dan juga strategi rotasi pemain Ten Hag. "Ada banyak kesalahan dan tidak hanya di Fernandes," kata dia. (Z-6)

