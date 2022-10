Pulisic Harus Jawab Keraguan di Piala Dunia 2022

CHRISTIAN Pulisic lagi kehilangan taring di Chelsea, juga di Timnas Amerika Serikat (AS). Namun, Pulisic punya ambisi di Piala Dunia Qatar 2022 untuk bisa membawa The Stars & Stripes--julukan tim AS-- berprestasi meskipun itu banyak diragukan.

Penampilannya kerap naik-turun bersama Chelsea sejak bergabung pada 2019. Belum lagi, cedera hamstring dan ototnya kerap kumat sehingga harus beberapa kali masuk ruang perawatan.

Di jeda internasional sebelum menuju Qatar 2022, Pulisic gagal membawa AS menang. Tim Negeri Paman Sam kalah 0-2 dari Jepang dan seri 0-0 atas Arab Saudi.

Baca juga: Berhalter Optimistis AS Bisa Buat Kejutan di Piala Dunia 2022

Pulisic memang menjadi sosok penting di Timnas AS bahkan sosoknya sempat didapuk menjadi kapten saat bertanding. Pulisic memulai debut di Timnas AS pada Maret 2016 atau saat berusia 17 tahun.

Pulisic sudah tampil dalam 50 pertandingan dengan 21 gol. Gol internasional terakhir Pulisic datang saat melawan Panama pada Maret lalu ketika ia mencetak hattrick dalam kemenangan 5-1.

Eks pemain timnas AS, Brian Dunseth,menilai jangan terlalu berharap kepada Pulisic.

Dunseth tidak mau terbuai dengan penilaian berlebih publik kepada Pulisic. Dunseth menilai Pulisic menjadi pemain yang sedikit berperan daripada seseorang yang mampu mengatur permainan seperti bintang Denmark Christian Eriksen.

"Dia adalah pemain yang sangat bagus tetapi dia adalah bagian yang rumit. Dia bukan titik fokus dan itulah yang harus dipahami orang, Pulisic membuat tim Anda lebih baik tetapi Christian Pulisic tidak akan menjadi pemain seperti Christian Eriksen," ujarnya.

Kendati demikian, pelatih timnas AS Gregg Berhalter yakin pemain berusia 24 tahun itu akan berkembang di Qatar. AS menghadapi Wales, Inggris, dan Iran di babak penyisihan grup.

"Dia baru berusia 24 tahun. Anda tahu dia telah melihat semuanya, melakukan semuanya. Saya pikir Piala Dunia akan menjadi momen yang hebat baginya sebagai pemain," kata Berhalter.

Pulisic tidak patah arang. Dia bahkan merasa terpacu dan menyebut timnya tengah mengasah mental untuk dapat memenangkan gelar pertamanya di tahun ini.

Pulisic mengaku tidak sabar menghadapi Inggris di Piala Dunia. Sebagai pemain Chelsea, dia sedikit banyak mengetahui kekuatan Inggris yang menjadi salah satu lawan berat di fase grup.

"Kami akan masuk dengan mentalitas dan pola pikir ingin memenangkan Piala Dunia," kata Pulisic. (AFP/Sportbible/OL-1)