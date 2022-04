Ciro Alves Resmi Berseragam Persib Bandung

PERSIB Bandung resmi mendatangkan salah satu penyerang tajam Liga 1 musim lalu, Ciro Alves, Rabu (13/4).

"It's official now! Wilujeng Sumping Ciro Alves," tulis Persib melalui Instagram resminya.

Dalam video unggahan itu, tak dijelasakan berapa durasi kontrak yang diterima Ciro bersama skuad Maung Bandung. Ciro Alves merupakan salah satu pemain terbaik Liga 1 musim lalu. Penyerang 32 tahun itu berhasil mencetak 20 gol bersama Persikabo di Liga 1 musim lalu. Ciro Alves juga memiliki skil dribbling yang cukup mumpuni.

Ciro Alves menjadi pemain baru ketiga yang direkrut Persib Bandung. Sebelumnya Persib sudah berhasil mendapatkan duo Persebaya Surabaya, Rachmat Irianto dan Ricky Kambuaya.

Selain mengumumkan pemain baru, Persib melepas bek Ardi Idrus yang sudah membela Maung Bandung selama empat musim. Durasi kerja sama Ardi memang sudah habis musim ini. Kontrak baru untuk perpanjangan sudah disiapkan. Akan tetapi, bek bernomor punggung 3 tersebut punya rencana lain.

"Atas dasar kebaikan bersama, Persib pun dengan berat hati harus legawa menerima keputusan Ardi yang memilih tidak memperpanjang kontrak. Kedua belah pihak sepakat mengakhiri kebersamaan dengan baik-baik. Banyak kontribusi yang sudah diberikan Ardi kepada Persib selama empat musim," tulis pernyataan Persib dilansir dari laman resmi klub. (OL-5)