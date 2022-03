Undian Putaran Final Piala Dunia 2022, Begini Aturannya

29 negara telah memastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2022 yang akan berlangsung di Qatar, 21 November hingga 18 Desember 2022. Tiga tempat tersisa saat ini masih diperebutkan melalui babak play off yaitu dua play off antarbenua serta satu play off zona Eropa.

Dua laga play off antarbenua akan mempertemukan Kosta Rika (peringkat empat Zona Concacaf) dan Selandia Baru (juara kualifikasi Zona Oseania) serta laga antara Peru (peringkat lima Zona Conmebol) melawan pemenang laga Uni Emirat Arab vs Australia (Zona Asia).

Sedangkan play off zona UEFA belum tuntas menyusul agresi militer Rusia ke Ukraina. Dalam play off zona UEFA ini, Ukraina belum melakoni babak semifinal melawan Skotlandia. Pemenang laga Ukraina vs Skotlandia akan menghadapi Wales untuk memperebutkan tiket ke putaran final.

Walau masih ada tiga slot dari 32 tempat di putaran final yang belum terisi, FIFA akan menggelar undian fase grup putaran final Piala Dunia 2022 Qatar, Jumat (1/4). Undian akan dilakukan di Doha Exhibition & Convention Center, Doha, Qatar.

Bagaimana undian Piala Dunia 2022 dilakukan?

32 negara yang lolos ke putaran final Piala Dunia 2022 akan dibagi menjadi empat pot yang masing-masing berisikan delapan tim. Tim diundi dari tiap-tiap pot dan akan dialokasikan ke delapan grup, A hingga H. Tim di Pot 1 dialokasikan terlebih dahulu, disusul dengan Pot 2, lalu Pot 3, dan akhirnya Pot 4.

Aturan undian

Undian Piala Dunia memiliki beberapa batasan yaitu:.

- Tuan rumah, Qatar yang otomtais lolos ke putaran final akan menempati posisi A1. Sedangkan sisa tujuh tim di Pot 1 lalu akan diundi sebagai tim pertama ke Grup B sampai H.

- Hasil undian tidak akan menempatkan tim-tim yang berasal dari satu zona, kecuali zona Eropa, berada dalam satu grup. Contoh, dua tim dari zona Conmebol, Argentina dan Ekuador tidak akan berada satu grup.

- Setiap grup harus punya setidaknya satu, tetapi tak lebih dari dua tim UEFA. Mengingat ada 13 tim dari Eropa, artinya lima dari delapan grup bakal dihuni dua tim dari benua tersebut.

Pembagian pot undian

32 negara yang lolos akan dibagi dalam empat pot. Pembagian ini berdasarkan peringkat tertinggi dari daftar FIFA. Pot 1 berisikan Qatar selaku tuan rumah bersama tujuh tim dengan peringkat tertinggi.

Pot 2 dihuni delapan tim berperingkat tertinggi berikutnya dan Pot 3 dihuni delapan tim berperingkat tertinggi setelah Pot 2. Pot 4 akan berisikan lima tim berperingkat tertinggi setelahnya, bersama dengan dua pemenang play-off antar-benua dan pemenang play-off UEFA.

Pot 1

Qatar

Brasil

Belgia

Prancis

Argentina

Inggris

Spanyol

Portugal

Pot 2

Meksiko

Belanda

Denmark

Jerman

Uruguay

Swiss

Amerika Serikat

Kroasia

Pot 3

Senegal

Iran

Jepang

Maroko

Serbia

Polandia

Korea Selatan

Tunisia

Pot 4

Kamerun

Kanada

Ekuador

Arab Saudi

Ghana

Pemenang play-off antar-benua

Pemenang play-off antar-benua

Pemenang play-off UEFA. (Goal/OL-15)