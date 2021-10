Diisukan Merapat ke Barca, Begini Respon Xavi

MANTAN pemain Barcelona Xavi Hernandez enggan bicara banyak soal rumor yang menyebut ia akan melatih mantan klubnya tersebut, dan mengatakan saat ini ia tengah fokus dengan pekerjaannya sebagai pelatih di klub Qatar Al Sadd.

"Saya sekarang fokus kepada pekerjaan saya dengan Al Sadd dan saya tidak bisa membicarakan yang lainnya," ujar Xavi dikutip dari Sky Sports, Sabtu.

Selain Xavi, pihak Al Sadd juga turut mengomentari rumor yang menyebutkan Xavi Hernandez akan segera menjadi pelatih Barcelona untuk menggantikan Ronald Koeman.

Pihak Al Sadd melalui akun resmi twitter-nya menegaskan saat ini Xavi masih memiliki kontrak dua tahun bersama klub asal Qatar tersebut dan tengah fokus untuk laga selanjutnya.

Selain itu, Xavi bersama Al Sadd juga tengah berusaha untuk menjaga diri di puncak klasemen Liga Qatar dan berusaha untuk mempertahankan gelar juara.

In response to what’s circulating recently, the #AlSadd management reaffirms that Xavi has a two-year contract with the club and is fully focused on the team’s upcoming matches, to maintain our lead at the top of the league and to defend the title.#AlwaysAlSadd pic.twitter.com/dJP4g0xZBx

— ???? #76 Al Sadd SC | ???? ???? (@AlsaddSC) October 29, 2021



"Merespon apa yang beredar belakangan ini, manajemen #AlSadd memastikan Xavi memiliki dua tahun kontrak bersama klub dan sepenuhnya fokus pada pertandingan tim selanjutnya, untuk tetap berada di puncak klasemen dan mempertahankan gelar," cuit akun Twitter @AlSaddSC, Sabtu.

Nama Xavi Hernandez muncul ke permukaan setelah Barcelona memilih untuk memberhentikan Ronald Koeman pada Rabu (27/10) lalu setelah Blaugrana dalam beberapa kesempatan terakhir terus meraih hasil negatif.

Saat ini, posisi pelatih kepala sementara dipegang oleh Sergi Barjuan dan ia diproyeksikan akan mendampingi Barcelona ketika menghadapi Alaves di Liga Champions dan Dynamo Kiev di Liga Champions. (Ant/OL-4)