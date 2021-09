Haaland Bawa Norwegia Imbangi Belanda di Laga Kualifikasi Piala Dunia

ERLING Braut Haaland akhirnya mencetak gol di laga kualifikasi Piala Dunia 2022 saat membantu timnas Norwegia mengimbangi Belanda 1-1 dalam laga putaran keempat Grup G zona Eropa di Stadion Ulievaal, Oslo, Kamis (2/9) WIB.

Kendati jadi mesin gol di tingkat klub bersama Borussia Dortmund, Haaland relatif tumpul saat membela negaranya dan hal itu ia patahkan saat membawa Norwegia memimpin atas Belanda pada menit ke-20.

Blunder Memphis Depay mengawali gol tersebut saat bola direbut Stefan Strandberg dan dikirimkan ke Haaland, yang lolos dari jebakan offside, sebelum memperdaya kiper Justin Bijlow.

Namun, keunggulan Norwegia raib pada menit ke-36 karena gol Davy Klaassen.

Georginio Wijnaldum mengirim umpan tarik yang gagal dijangkau Depay, beruntung Klaassen turut menerobos ke dalam kotak penalti untuk menjebol gawang tuan rumah.

Haaland sebetulnya punya peluang emas untuk merestorasi keunggulan Norwegia pada menit ke-64 setelah menerima umpan Martin Odegaard dan berhadapan satu lawan satu dengan Bijlow, tapi tembakannya malah membentur tiang gawang.

Sebaliknya, Belanda nyaris meraih kemenangan dramatis di masa injury time, tetapi kiper Andre Hansen mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk mencegah bola sontekan Denzel Dumfries melewati garis gawang, memaksa skor 1-1 bertahan hingga peluit bubaran.

Hasil itu membuat posisi kedua tim di klasemen Grup G tidak berubah. Sama-sama mengoleksi tujuh poin, Belanda duduk di posisi kedua berbekal keunggulan selisih gol surplus tujuh, sedangkan Norwegia di peringkat keempat dengan surplus satu.

Turki diimbangi Montenegro, Latvia petik kemenangan pertama

Dalam pertandingan-pertandingan lain di Grup G, Turki diimbangi Montenegro 2-2 sementara Latvia memetik kemenangan pertama setelah menundukkan Gibraltar 3-1.

Di Vodafone Park, Istanbul, tuan rumah Turki sebetulnya memimpin dua gol lebih dulu berkat sepakan jarak jauh Cengiz Under dan sontekan Yusuf Yazici, yang sempat dibalas Adam Marusic jelang turun minum.

Kemenangan yang sudah di hadapan mata Turki raib pada menit kedelapan injury time saat Risto Radunovic mengonversi tendangan bebas demi memaksakan skor imbang 2-2.

Di Stadion Daugavas, Vladislavs Gtukovskis mengemas dwigol saat tuan rumah Latvia menundukkan Gibraltar 3-1 untuk raihan tiga poin perdana.

Rangkaian pertandingan selanjutnya di Grup G akan berlangsung pada Selasa (7/9) yakni Montenegro vs Latvia, Belanda vs Turki, dan Norwegia vs Gibraltar. (Ant/OL-1)