Skotlandia Tersungkur saat Menjamu Ceko

TUAN rumah Tim Nasional Skotlandia dipermalukan tamunya Republik Ceko di laga Grup D Euro 2020 di Stadion Hampden Park, Glasgow, Senin 14 Juni. Dua gol kemenangan tim tamu dicetak striker mereka, Patrik Schick di menit 42 dan 52.



Awal yang baik untuk Ceko. Dengan kemenangan tersebut, Republik Ceko kini memuncaki Grup D dengan nilai 3, menggusur Inggris ke posisi kedua. Memiliki poin sama dengan Inggris, Republik Ceko unggul selisih gol dari Harry Kane dan kawan-kawan.



Sementara bagi Skotlandia, ini menjadi keikutsertaan mereka di turnamen besar sejak terakhir kali 23 tahun lalu yang berujung dengan kekecewaan. Dua gol bagus Schick dan beberapa pertahanan Ceko, menjadi kunci sukses kemenangan pasukan Silhavy. Penjaga gawang Ceko Vaclík juga menjadi pahlawan lain bagi tim tamu.

Sebenarnya ini menjadi kesempatan Skotlandia yang menunggu begitu lama untuk mencapai final turnamen besar, apalagi menjadi tuan rumah. Dengan dua laga tersisa melawan Inggris dan Kroasia, sepertinya Skotlandia akan menemui jalan terjal.



Jalannya laga di Hampden Park, sejak wasit Daniel Siebert dari Jerman meniup peluit, tim tuan rumah langsung bermain agresif. Skotlandia langsung menekan Republik Ceko di awal babak pertama. Ceko sepertinya kesulitan keluar dari tekanan di menit-menit awal.

Selepas 10 menit, Skotlandia justru nyaris tertinggal dari tim tamu. Jankto yang berhasil merebut bola melepaskan tembakan ke tiang jauh. Sayang, bola masih berhasil ditepis David Marshall.



Skotlandia memberi respons cepat. Hanya saja upaya Andrew Robertson, Stuart Armstrong, sampai Ryan Christie belum menemui hasil. Penjaga gawang Ceko Tomas Vaclik bermain cukup cemerlang.



Ceko akhirnya berhasil membuka gol lebih dulu. Kemelut yang terjadi di depan gawang berhasil dimanfaatkan Patrik Schick. Skor berubah menjadi 0-1 untuk keunggulan tim tamu. Hingga jeda tak ada lagi gol tercipta.



Babak kedua, Shick nyaris menambah keunggulan Ceko. Sayang sepakannya berhasil ditepis keluar Marshall.



The Tartan Army kembali menjawab dengan reaksi cepat. Dalam semenit mereka langsung mendapat peluang emas. Namun dua peluang yang didapat Robertson dan Armstrong kembali berhasil dimentahkan penjaga gawang Ceko, Vaclik.



Justru Skotlandia kembali kecolongan di menit 52. Lewat serangan balik cepat Shick kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat sundulan kepala. Ceko menjauh dengan skor 0-2.



Tertinggal dua gol, skuat The Tartan Army besutan Steve Clarke terus berupaya mengejar ketinggalan. Peluang sebagai tuan rumah memang harus dimanfaatkan, mengingat lawan berikutnya adalah tim kuat Inggris dan Kroasia.



Peluang memperkecil defisit gol terjadi beberapa kali. Hanya saja, selain berhasil dihalau bek Ceko dan bola yang jauh dari sasaran menyebabkan Skotlandia harus dipermalukan di hadapan publiknya sendiri.



Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 0-2 untuk keunggulan Republik Ceko tetap bertahan. Kemenangan membuat Ceko sukses menggusur Inggris dari puncak klasemen Grup D. Sama-sama memiliki nilai 3, Ceko unggul selisih gol dari The Three Lions. Sementara Skotlandia harus terjerambab di dasar klasemen. (Medcom.id/OL-4)



Susunan pemain kedua kesebelasan:



Skotlandia: D. Marshall, L. Cooper, G. Hanley, S. O'Donnell, A. Robertson, J. Hendry, S. Armstrong, J. McGinn, R. Christie, S. McTominay, L. Dykes

Pelatih: S. Clarke (3-5-2)



Ceko: T. Vaclík, O. Celustka, J. Boril, V. Coufal, T. Kalas, V. Darida, L. Masopust, T. Soucek, A. Kral, J. Jankto, P. Schick

Pelatih: J. Šilhavý (4-2-3-1)