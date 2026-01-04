Open House Idulfitri Serentak di 10 Kota, Ruang Silaturahim Lintas Komunitas Menguat

Open House McDonald’s Indonesia diselenggarakan di sejumlah kota seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Malang, Makassar, dan Pekanbaru.(Dok. McDonald’s Indonesia)

IDULFITRI kerap menjadi momentum yang menghidupkan kembali nilai-nilai kebersamaan, mempererat silaturahim, serta menguatkan peran sosial di tengah masyarakat. Dalam suasana ini, ruang-ruang pertemuan, baik formal maupun informal, menjadi tempat bertemunya beragam latar belakang, menciptakan interaksi yang hangat dan penuh makna.

Nuansa tersebut terlihat dalam rangkaian Open House Idulfitri yang digelar McDonald’s Indonesia secara serentak di 10 restoran pada 26–29 Maret 2026. Kegiatan ini menjadi yang pertama kali dilakukan secara bersamaan di berbagai kota, dan disambut antusias oleh ribuan masyarakat dari beragam latar belakang yang hadir untuk bersilaturahim dalam suasana kekeluargaan.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari peringatan 35 tahun kehadiran McDonald’s Indonesia di Tanah Air, dengan melibatkan pelanggan, karyawan, mitra pemasok, komunitas lokal, hingga mantan karyawan dalam satu ruang kebersamaan.

Associate Director of Marketing McDonald’s Indonesia, Caroline Kurniadjaja, mengatakan bahwa semangat 'Sepenuhnya Indonesia' yang berakar pada nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan ini.

"Open House ini kami hadirkan sebagai ruang untuk mempererat silaturahim sekaligus bentuk apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan kami," ujarnya.

Silaturahim lintas komunitas

Open House diselenggarakan di sejumlah kota seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Malang, Makassar, dan Pekanbaru. Kegiatan ini mempertemukan berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelanggan setia yang tergabung dalam komunitas Superfans McD, mitra pemasok lokal, anak-anak panti asuhan, lansia dari panti wreda, hingga tokoh agama, pelaku UMKM, dan perwakilan pemerintah.

Beragam aktivitas dihadirkan untuk memperkuat interaksi, seperti halalbihalal, pembagian 1.000 paket PaNas 1 Ayam McD Gulai Perkedel secara gratis, serta berbagai kegiatan interaktif yang melibatkan pengunjung lintas usia.

Hiburan, talkshow, dan partisipasi komunitas

Kemeriahan acara semakin terasa melalui berbagai hiburan yang ditampilkan, mulai dari komika, penampilan karyawan, hingga pertunjukan dari anak-anak panti asuhan dan lansia. Di Bogor, kehadiran grup musik Project Pop menjadi salah satu daya tarik yang menghidupkan suasana kebersamaan.

Selain hiburan, sesi talkshow turut menghadirkan berbagai pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan McDonald’s Indonesia selama 35 tahun, mulai dari pelanggan setia, mitra pemasok, hingga mantan karyawan. Mereka berbagi pengalaman dan perspektif tentang keterlibatan mereka dalam perjalanan brand tersebut.

Di sisi lain, area bazar UMKM menjadi ruang interaksi yang ramai dikunjungi. Kehadiran bazar ini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha lokal dan komunitas untuk terlibat langsung, sekaligus memperkuat semangat gotong royong.

Berbagai aktivitas interaktif seperti pembagian doorprize, pohon THR, hingga photo booth juga menambah keseruan dan menciptakan pengalaman Idulfitri yang berkesan bagi pengunjung.

Perkuat ruang sosial yang inklusif

Sejumlah pihak yang hadir turut mengapresiasi kegiatan ini karena dinilai mampu menghadirkan ruang silaturahim yang inklusif dan mempererat hubungan antara berbagai elemen masyarakat.

"Kami mengapresiasi kolaborasi dan dukungan berkelanjutan yang diberikan, termasuk bagi anak-anak di pesantren kami. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahim, tetapi juga memperkuat kedekatan antara perusahaan dengan masyarakat," ujar Aris Ni’matullah, perwakilan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Buntet Pesantren Cirebon.

Melalui kegiatan ini, McDonald’s Indonesia menghadirkan ruang interaksi lintas generasi dan komunitas dalam suasana yang cair dan terbuka. Momen kebersamaan yang tercipta tidak hanya menjadi perayaan, tetapi juga memperkuat relasi sosial yang lebih luas di tengah masyarakat. (E-1)