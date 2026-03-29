Taruna NDA di Tokyo Sambut Prabowo

Presiden Prabowo Subianto(Doc Tim Media Presiden)

KEDATANGAN Presiden Prabowo Subianto di Tokyo, Jepang, Minggu (29/3) malam, tidak hanya disambut diaspora, tetapi juga para taruna Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di National Defence Academy (NDA). Di tengah suasana hangat, para taruna berdiri rapi, memperlihatkan kebanggaan mereka sebagai generasi muda yang belajar di luar negeri.

Bagi para taruna, momen itu bukan sekadar pertemuan biasa. Ada rasa hormat sekaligus kebanggaan bisa berhadapan langsung dengan kepala negara. Letnan Dua Teknik Farel Octandrian, taruna AAU 2025 yang sedang menjalani pendidikan S1 melalui program beasiswa, menyebut pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang langka.

"Kami sangat bangga dan senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Presiden. Ini suatu hal yang langka bagi kami dan suatu kehormatan bagi kami," ujarnya dikutip dari siaran pers BPMI Setpres.

Dalam kesempatan itu, Farel juga menyampaikan apresiasi atas keberlanjutan program beasiswa yang membawanya ke Jepang. Ia berharap program tersebut tidak berhenti pada generasinya saja.

"Untuk Bapak Presiden kami ingin berterima kasih, atas usaha Bapak kami bisa terus berlanjut untuk beasiswa NDA ini. Untuk ke depannya semoga program ini bisa terus berlanjut sampai ke adik-adik kami. Terima kasih, Bapak," ungkapnya.

Interaksi langsung juga dirasakan Letda Laut (P) Dhani Fathurrachman yang mendalami bidang ilmu bumi dan kelautan. Ia mengungkapkan bahwa Presiden sempat berdialog dan memberikan pesan kepada para taruna.

"Tentunya Bapak Presiden berpesan kepada kami untuk tetap belajar, semangat, bawa nama baik di Indonesia," imbuhnya.

Hal serupa disampaikan Letnan Dua (Arh) Irsyad Farhan Mahendra dari matra darat. Ia mengakui bahwa menjalani pendidikan di Jepang bukan tanpa hambatan, namun pengalaman tersebut justru memperkuat tekadnya untuk berkontribusi bagi Indonesia.

"Harapan dari saya apapun yang saya pelajari di sini, bisa saya aplikasikan di Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara," tuturnya.