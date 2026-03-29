Masa Depan Anak Jadi Taruhan

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.

Prabowo Mulai Ubah Arah Energi, Ini yang Dibahas saat Rapat Tertutup

M Ilham Ramadhan Avisena
29/3/2026 12:36
Presiden Prabowo Subianto mulai merumuskan penyesuaian arah kebijakan ekonomi dan energi melalui rapat terbatas yang digelar secara virtual.(Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

DI tengah tekanan global yang terus berubah, Presiden Prabowo Subianto mulai merumuskan penyesuaian arah kebijakan ekonomi dan energi melalui rapat terbatas yang digelar secara virtual, Sabtu (28/3).

Rapat yang berlangsung dari siang hingga sore itu diikuti sejumlah menteri kunci Kabinet Merah Putih. Fokus utama pembahasan adalah bagaimana pemerintah merespons dinamika terbaru, terutama di sektor energi dan ekonomi yang kian terpengaruh kondisi global.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut forum tersebut menjadi ruang untuk menyelaraskan langkah antar kementerian sekaligus menentukan arah kebijakan ke depan.

Baca juga : Kinerja Melejit di 2025, PGE Perkuat Posisi Panas Bumi sebagai Tulang Punggung Transisi Energi

"Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk menentukan penyesuaian dan penentuan beberapa kebijakan ekonomi dan energi," tutur Teddy dikutip pada Minggu (29/3). 

Selain sebagai ajang pengambilan keputusan, rapat ini juga menjadi ajang konsolidasi lintas sektor agar kebijakan yang dihasilkan tidak berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah mencoba menjaga respons tetap cepat tanpa kehilangan arah di tengah situasi yang dinamis.

Sejumlah nama hadir dalam rapat tersebut, di antaranya Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, hingga Menteri Investasi Rosan Roeslani.

Penggunaan format virtual mencerminkan pola kerja baru pemerintahan yang lebih fleksibel. Koordinasi tetap berjalan intens tanpa harus bergantung pada pertemuan fisik, terutama saat keputusan perlu diambil cepat. (Z-10)

 



Editor : Gana Buana
