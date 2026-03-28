Pengamat Sebut Blusukan Prabowo di Senen bukan Pencitraan

Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
PENGAMAT komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga memberikan apresiasi terhadap aksi blusukan Presiden Prabowo Subianto di permukiman warga pinggir rel kawasan Senen, Jakarta Pusat, Kamis (26/3/2026) sore. Jamiluddin menilai gaya blusukan tersebut jauh dari kesan pencitraan dan lebih mengedepankan solusi konkret bagi rakyat.
Menurut Jamiluddin, blusukan yang dilakukan Prabowo terkesan alamiah karena berlangsung secara spontan dan tanpa pemberitahuan formal sebelumnya.
“Interaksi yang terjadi tampak santai, lugas, dan tak berjarak. Ini menunjukkan adanya kedekatan emosional antara Presiden dengan warga setempat. Prabowo lebih banyak mendengarkan keluhan dan tidak mendominasi percakapan,” ujar Jamiluddin melalui keterangannya, Sabtu (28/3/2026).
Salah satu poin yang disoroti Jamiluddin adalah langkah cepat Prabowo dalam memberikan solusi langsung di lokasi. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo menyatakan rencana pembangunan tempat tinggal bagi warga yang bermukim di pinggir rel kereta api.
Jamiluddin membandingkan gaya ini dengan pola blusukan yang kerap dilakukan pemimpin sebelumnya. Ia menilai Prabowo berhasil mengembalikan makna asli blusukan, yakni terjun ke lapangan untuk memotong jalur birokrasi dan memberikan bantuan cepat tanpa protokoler yang kaku.
"Blusukan ini memiliki tujuan jelas untuk menyelesaikan masalah, bukan sekadar bertemu warga demi popularitas. Hal ini juga terlihat dari tidak adanya tim kamera yang berlebihan untuk mendokumentasikan setiap gerakan. Fokusnya adalah pemecahan masalah, bukan optimalisasi dokumentasi untuk pencitraan," ujarnya.
Lebih lanjut, Jamiluddin menyebut pendekatan yang egaliter ini sangat efektif untuk membangun kepercayaan rakyat kepada pemimpinnya. Dengan melihat langsung kondisi masyarakat tanpa sekat, Prabowo dinilai sedang memperkuat legitimasi kepemimpinannya di mata warga kelas bawah.
"Esensi blusukan adalah pendekatan pemimpin yang dekat dengan rakyat. Kiranya itu yang ingin digapai Prabowo dengan terjun langsung ke rumah-rumah warga di pinggir rel kawasan Senen tersebut," pungkas Jamiluddin. (H-3)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved