Jadwal One Way Mudik Lebaran 2026: Lokasi dan Jam Operasional Terbaru

Sejumlah kendaraan dari arah Jakarta menuju Cirebon melintas di Tol Cipali KM166 Majalengka, Jawa Barat, Minggu (15/3/2026).(ANTARA FOTO/Dedi Suwidiantoro/YU)

SISTEM satu arah atau one way arus mudik akan diberlakukan untuk mempercepat arus kendaraan dari arah Barat (Jakarta) ke arah Timur (Jawa Tengah/Jawa Timur). Berikut jadwal resminya:

Periode Waktu Pelaksanaan Ruas Jalan Tol Arus Mudik 17 Maret (12.00 WIB) - 20 Maret (24.00 WIB) KM 70 (Cikampek Utama) s.d KM 421 (Semarang-Solo) Arus Balik 23 Maret (12.00 WIB) - 29 Maret (24.00 WIB) KM 421 (Semarang-Solo) s.d KM 70 (Cikampek Utama)

*Catatan: Puncak arus mudik secara nasional diprediksi terjadi pada Rabu, 18 Maret 2026.

Ketentuan Ganjil Genap Mudik 2026

Aturan ganjil genap berlaku bagi seluruh kendaraan pribadi yang melintasi jalur tol utama. Pastikan pelat nomor kendaraan Anda sesuai dengan tanggal keberangkatan:

Baca juga : One Way Arus Mudik Nasional tak Terlalu Berdampak pada Angkutan Logistik

Tanggal Ganjil: Hanya kendaraan berpelat nomor akhiran ganjil yang diperbolehkan melintas.

Hanya kendaraan berpelat nomor akhiran ganjil yang diperbolehkan melintas. Tanggal Genap: Hanya kendaraan berpelat nomor akhiran genap yang diperbolehkan melintas.

Pelanggaran akan dipantau melalui kamera ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) dan akan dikenakan sanksi putar balik atau tilang elektronik.

Informasi Penting: Bagi pengendara dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta selama masa one way arus mudik, arus lalu lintas akan dialihkan sepenuhnya melalui jalur arteri (Pantura) atau jalur tengah.

Tips Menghadapi One Way Mudik

Agar perjalanan tetap nyaman meski ada rekayasa lalu lintas, simak tips berikut:

Cek Saldo e-Toll: Pastikan saldo cukup untuk perjalanan jauh guna menghindari antrean di gerbang tol. Bahan Bakar Penuh: Isi BBM hingga penuh sebelum memasuki tol, karena antrean di SPBU Rest Area saat one way cenderung sangat panjang. Pantau Dashboard Digital: Gunakan aplikasi navigasi untuk melihat status terkini pembukaan lajur one way oleh kepolisian. Kesehatan Fisik: Istirahat setiap 4 jam sekali. Jangan memaksakan berkendara jika mengantuk.

People Also Ask (FAQ)

Apakah one way berlaku 24 jam?

Ya, sesuai jadwal SKB 3 Menteri dan Korlantas, one way pada periode puncak mudik (17-20 Maret) direncanakan berlaku 24 jam penuh, namun tetap bersifat situasional tergantung diskresi kepolisian di lapangan.

Bagaimana jika saya terjebak di jalur tol saat one way dimulai?

Petugas akan melakukan sterilisasi jalur sekitar 2 jam sebelum one way dimulai. Pengguna jalan dari arah berlawanan akan diarahkan keluar ke pintu tol terdekat menuju jalur arteri.