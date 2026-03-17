Jadwal One Way Mudik Lebaran 2026: Lokasi dan Jam Operasional Terbaru

Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
SISTEM satu arah atau one way arus mudik akan diberlakukan untuk mempercepat arus kendaraan dari arah Barat (Jakarta) ke arah Timur (Jawa Tengah/Jawa Timur). Berikut jadwal resminya:
|Periode
|Waktu Pelaksanaan
|Ruas Jalan Tol
|Arus Mudik
|17 Maret (12.00 WIB) - 20 Maret (24.00 WIB)
|KM 70 (Cikampek Utama) s.d KM 421 (Semarang-Solo)
|Arus Balik
|23 Maret (12.00 WIB) - 29 Maret (24.00 WIB)
|KM 421 (Semarang-Solo) s.d KM 70 (Cikampek Utama)
*Catatan: Puncak arus mudik secara nasional diprediksi terjadi pada Rabu, 18 Maret 2026.
Aturan ganjil genap berlaku bagi seluruh kendaraan pribadi yang melintasi jalur tol utama. Pastikan pelat nomor kendaraan Anda sesuai dengan tanggal keberangkatan:
Pelanggaran akan dipantau melalui kamera ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) dan akan dikenakan sanksi putar balik atau tilang elektronik.
Agar perjalanan tetap nyaman meski ada rekayasa lalu lintas, simak tips berikut:
Ya, sesuai jadwal SKB 3 Menteri dan Korlantas, one way pada periode puncak mudik (17-20 Maret) direncanakan berlaku 24 jam penuh, namun tetap bersifat situasional tergantung diskresi kepolisian di lapangan.
Petugas akan melakukan sterilisasi jalur sekitar 2 jam sebelum one way dimulai. Pengguna jalan dari arah berlawanan akan diarahkan keluar ke pintu tol terdekat menuju jalur arteri.
