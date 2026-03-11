Menakar Relevansi Kaster TNI Dihidupkan Kembali setelah 25 Tahun Dihapus

Ilustrasi(Antara)

Dunia pertahanan Indonesia mencatat sejarah baru pada 2026 dengan dihidupkannya kembali jabatan Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI. Jabatan ini sebelumnya dilikuidasi pada tahun 2001 sebagai bagian dari semangat reformasi militer. Namun, setelah seperempat abad berlalu, dinamika ancaman global memaksa Indonesia untuk meninjau kembali struktur komando teritorialnya.

Penunjukan Letjen TNI Bambang Trisnohadi sebagai Kaster TNI pertama di era baru ini menandai babak baru dalam penguatan doktrin Pertahanan Rakyat Semesta yang lebih modern, transparan, dan responsif terhadap tantangan zaman.

Urgensi Strategis di Balik Kebangkitan Kaster TNI

Keputusan menghidupkan kembali Kaster TNI didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk mengoordinasikan potensi nasional dalam menghadapi ancaman non-tradisional. Berikut adalah alasan utamanya:

Baca juga : Mengenal Jabatan Kaster TNI dan Strategi Pertahanan Teritorial Letjen Bambang Trisnohadi

Perang Hibrida dan Keamanan Siber: Ancaman modern kini merambah wilayah siber dan informasi. Kaster TNI berperan dalam membina ketahanan mental dan informasi masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh upaya disintegrasi.

Ancaman modern kini merambah wilayah siber dan informasi. Kaster TNI berperan dalam membina ketahanan mental dan informasi masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh upaya disintegrasi. Akselerasi Ketahanan Pangan: TNI menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga lumbung pangan nasional. Koordinasi teritorial yang kuat memastikan stabilitas pangan di seluruh pelosok Indonesia.

TNI menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga lumbung pangan nasional. Koordinasi teritorial yang kuat memastikan stabilitas pangan di seluruh pelosok Indonesia. Sinergi Penanggulangan Bencana: Sebagai garda terdepan dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), Kaster TNI mempermudah birokrasi koordinasi saat terjadi bencana alam skala nasional.

Sejarah Singkat Kaster TNI Jabatan Kaster TNI dibentuk pertama kali pada tahun 1999 sebagai upaya memisahkan fungsi operasional dan teritorial. Namun, pada tahun 2001, jabatan ini dihapus untuk memangkas struktur dan memperkuat profesionalisme prajurit. Setelah 25 tahun vakum, kebutuhan akan integrasi militer-sipil dalam pertahanan negara membuat jabatan ini kembali relevan di tahun 2026.

Menepis Isu Kembalinya Dwifungsi

Menghidupkan kembali Kaster TNI disebut bukan berarti kembalinya militer ke ranah politik praktis. Fokus Kaster TNI 2026 adalah pada Civil-Military Co-operation (CIMIC) yang bersifat mendukung pembangunan nasional tanpa mencampuri urusan demokrasi sipil. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menekankan peran TNI dalam mendukung tugas kemanusiaan dan pertahanan wilayah.

People Also Ask (FAQ)

1. Apa tugas utama Kaster TNI di tahun 2026?

Tugas utamanya adalah mengoordinasikan pembinaan teritorial di tingkat pusat, mengelola hubungan TNI dengan instansi sipil, serta menyiapkan potensi wilayah menjadi kekuatan pertahanan yang tangguh.

2. Mengapa jabatan ini baru dihidupkan setelah 25 tahun?

Karena perubahan lanskap ancaman global. Tantangan saat ini dianggap memerlukan koordinasi teritorial yang lebih terpusat dan strategis jika dibandingkan dengan beberapa dekade sebelumnya.

3. Bagaimana pengaruhnya terhadap struktur daerah seperti Kodam dan Korem?

Kaster TNI akan menjadi jembatan antara kebijakan Panglima TNI dengan operasional di tingkat Kodam, sehingga terjadi sinkronisasi program teritorial secara nasional.