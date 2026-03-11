Mengenal Jabatan Kaster TNI dan Strategi Pertahanan Teritorial Letjen Bambang Trisnohadi

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Dunia militer Indonesia kembali mencatatkan rotasi strategis pada tahun 2026. Salah satu nama yang paling mencuri perhatian adalah penunjukan Letnan Jenderal (Letjen) TNI Bambang Trisnohadi sebagai Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI. Jabatan ini merupakan posisi kunci dalam struktur Mabes TNI yang mengurusi hubungan antara militer dan sipil serta pertahanan berbasis wilayah.
Bambang Trisnohadi dikenal sebagai salah satu perwira tinggi yang memiliki rekam jejak akademis dan operasional yang luar biasa. Penunjukannya sebagai Kaster TNI diharapkan mampu memberikan warna baru dalam strategi pembinaan teritorial nasional di tengah tantangan global yang semakin dinamis.
Lahir di Jakarta pada 26 Februari 1972, Letjen Bambang Trisnohadi adalah lulusan terbaik Akademi Militer (Akmil) 1993. Ia meraih penghargaan Adhi Makayasa dan Tri Sakti Wiratama, sebuah pencapaian yang menunjukkan keunggulan mutlak dalam bidang akademis, fisik, dan mental kepemimpinan.
Karier militernya banyak dihabiskan di satuan elit Kopassus, yang membentuk karakter kepemimpinannya menjadi tegas namun taktis. Sebelum menjabat sebagai Kaster TNI, ia telah menduduki berbagai posisi strategis, di antaranya:
Letjen Bambang Trisnohadi merupakan salah satu perwira langka yang menyabet gelar lulusan terbaik di tiga jenjang pendidikan utama: Akmil (1993), Seskoad (2008), dan Sesko TNI (2017). Hal ini menjadikannya salah satu pemikir militer terbaik yang dimiliki TNI saat ini.
Sebagai Kepala Staf Teritorial TNI, Letjen Bambang Trisnohadi memimpin staf yang menjadi ujung tombak dalam menjalankan doktrin Pertahanan Rakyat Semesta. Di bawah kepemimpinannya, Staf Teritorial TNI memiliki beberapa fokus utama di tahun 2026:
Kaster TNI adalah singkatan dari Kepala Staf Teritorial TNI, sebuah jabatan perwira tinggi bintang tiga yang bertugas membantu Panglima TNI dalam mengoordinasikan kebijakan pembinaan teritorial di seluruh wilayah Indonesia.
Keunggulannya terletak pada kombinasi antara kecerdasan intelektual yang terbukti dari berbagai penghargaan lulusan terbaik, serta pengalaman lapangan di satuan tempur dan komando kewilayahan.
Penunjukan ini dilakukan dalam mutasi besar TNI pada Maret 2026, menggantikan pejabat sebelumnya dalam rangka penyegaran organisasi dan penguatan fungsi staf di Mabes TNI.
