Headline
Pemerintah tak Reaktif Respons Harga Minyak

Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Mengenal Jabatan Kaster TNI dan Strategi Pertahanan Teritorial Letjen Bambang Trisnohadi

Mediandonesia.com
11/3/2026 14:36
Mengenal Jabatan Kaster TNI dan Strategi Pertahanan Teritorial Letjen Bambang Trisnohadi
Letjen TNI Bambang Trisnohadi.(Tangkapan layar)

Dunia militer Indonesia kembali mencatatkan rotasi strategis pada tahun 2026. Salah satu nama yang paling mencuri perhatian adalah penunjukan Letnan Jenderal (Letjen) TNI Bambang Trisnohadi sebagai Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI. Jabatan ini merupakan posisi kunci dalam struktur Mabes TNI yang mengurusi hubungan antara militer dan sipil serta pertahanan berbasis wilayah.

Bambang Trisnohadi dikenal sebagai salah satu perwira tinggi yang memiliki rekam jejak akademis dan operasional yang luar biasa. Penunjukannya sebagai Kaster TNI diharapkan mampu memberikan warna baru dalam strategi pembinaan teritorial nasional di tengah tantangan global yang semakin dinamis.

Rekam Jejak Adhi Makayasa 1993

Lahir di Jakarta pada 26 Februari 1972, Letjen Bambang Trisnohadi adalah lulusan terbaik Akademi Militer (Akmil) 1993. Ia meraih penghargaan Adhi Makayasa dan Tri Sakti Wiratama, sebuah pencapaian yang menunjukkan keunggulan mutlak dalam bidang akademis, fisik, dan mental kepemimpinan.

Karier militernya banyak dihabiskan di satuan elit Kopassus, yang membentuk karakter kepemimpinannya menjadi tegas namun taktis. Sebelum menjabat sebagai Kaster TNI, ia telah menduduki berbagai posisi strategis, di antaranya:

  • Pangkogabwilhan III (2024-2026)
  • Pangdam IX/Udayana (2024)
  • Direktur Dirjen Strategi Pertahanan Kemhan
  • Danrem 121/Alambhana Wanawai

Gelar "Triple Crown" Militer

Letjen Bambang Trisnohadi merupakan salah satu perwira langka yang menyabet gelar lulusan terbaik di tiga jenjang pendidikan utama: Akmil (1993), Seskoad (2008), dan Sesko TNI (2017). Hal ini menjadikannya salah satu pemikir militer terbaik yang dimiliki TNI saat ini.

Tugas dan Tantangan Kaster TNI 2026

Sebagai Kepala Staf Teritorial TNI, Letjen Bambang Trisnohadi memimpin staf yang menjadi ujung tombak dalam menjalankan doktrin Pertahanan Rakyat Semesta. Di bawah kepemimpinannya, Staf Teritorial TNI memiliki beberapa fokus utama di tahun 2026:

  1. Sinergi Ketahanan Nasional: Mengintegrasikan kekuatan teritorial untuk mendukung program kedaulatan pangan dan energi nasional.
  2. Operasi Militer Selain Perang (OMSP): Mengoptimalkan peran TNI dalam penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan di pelosok negeri.
  3. Kemanunggalan TNI-Rakyat: Memperkuat kepercayaan publik terhadap TNI melalui program bakti sosial dan komunikasi sosial yang lebih modern dan persuasif.

People Also Ask (FAQ)

1. Apa itu jabatan Kaster TNI?

Kaster TNI adalah singkatan dari Kepala Staf Teritorial TNI, sebuah jabatan perwira tinggi bintang tiga yang bertugas membantu Panglima TNI dalam mengoordinasikan kebijakan pembinaan teritorial di seluruh wilayah Indonesia.

2. Apa keunggulan Letjen Bambang Trisnohadi?

Keunggulannya terletak pada kombinasi antara kecerdasan intelektual yang terbukti dari berbagai penghargaan lulusan terbaik, serta pengalaman lapangan di satuan tempur dan komando kewilayahan.

3. Kapan Letjen Bambang Trisnohadi resmi menjabat?

Penunjukan ini dilakukan dalam mutasi besar TNI pada Maret 2026, menggantikan pejabat sebelumnya dalam rangka penyegaran organisasi dan penguatan fungsi staf di Mabes TNI.

Profil Singkat Letjen TNI Bambang Trisnohadi:
  • 📍 Tempat Lahir: Jakarta, 26 Februari 1972
  • 🎓 Pendidikan: Akmil 1993 (Adhi Makayasa)
  • 🎖️ Satuan Asal: Infanteri (Kopassus)
  • 🚀 Jabatan Sekarang: Kaster TNI (2026)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Irvan Sihombing
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved