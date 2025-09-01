Kaesang Respons Upaya Membenturkan Presiden Prabowo dengan Jokowi

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.(Dok. Istimewa)

KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menegaskan komitmen partainya mendukung penuh kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto melanjutkan program-program pro-rakyat dan pemberantasan korupsi.

Pernyataan tersebut disampaikan Kaesang guna merespons narasi di media sosial yang berupaya membenturkan Presiden Prabowo dengan Presiden ke-7 Joko Widodo.

Ia menilai upaya tersebut tidak hanya merusak keharmonisan politik nasional, tetapi juga berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

Baca juga : Jokowi dan Kaesang Masuk Bursa Ketum PSI, Adu Kuat Bapak dan Anak?

“Merespons beberapa konten di media sosial yang berupaya membenturkan Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan PSI dan Bapak Jokowi, DPP PSI dengan tegas menyatakan bahwa itu adalah bohong dan menyesatkan,” kata Kaesang dalam keterangan persnya, Senin (1/9).

Ia menegaskan, pola adu domba semacam itu berbahaya, karena mencoba memecah belah para pemimpin bangsa. Kaesang mengingatkan agar publik tidak mudah termakan isu-isu yang tidak berdasar. Menurutnya, rekayasa politik melalui informasi palsu di media sosial merupakan bentuk manipulasi yang harus dilawan dengan persatuan.

“Ini adalah adu domba yang menginginkan perpecahan antar-pemimpin dan anak bangsa. Tentu kami menolak keras hal semacam ini,” tandas putra bungsu Jokowi itu.

Baca juga : PSI Resmi Buka Pendaftaran Ketum Parpol Hingga 18 Juni, Kaesang Berpeluang Menjabat Lagi?

DPP PSI, sambung Kaesang, sejak awal konsisten memberikan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, PSI menilai program-program yang diusung, berkaitan erat agenda kerakyatan.

Lebih jauh, Kaesang menyampaikan Kongres PSI 2025 yang digelar di Solo beberapa waktu lalu, telah meneguhkan garis politik PSI untuk bersama-sama mendukung pemerintahan Presiden Prabowo.

“Kongres PSI 2025 di Solo telah menegaskan mendukung penuh kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo. Merah Putih kata Bapak Presiden Prabowo; Merah Putih kata PSI,” pungkasnya. (I-1)