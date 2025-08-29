Barbuk Pemerasan Noel Bertambah, KPK: Rp3 Miliar dan Ducati Cuma Keterangan Spontan

Ilustrasi(MI/USMAN ISKANDAR)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menambah barang bukti kasus dugaan pemerasan yang menjerat eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel (IEG). Eks pejabat itu diduga bukan cuma menerima Rp3 miliar dan Motor Ducati.

“Ketika tim itu mengamankan mengamankan saudara IBM (Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 Irvian Bobby Mahendro), kemudian dilakukan interogasi, nah, yang disampaikan pada saat itu secara spontan oleh saudara IBM, itu yang mengalir ke saudara IEG itu uang Rp3 miliar, kemudian Motor Ducati,” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 29 Agustus 2025.

Asep mengatakan, KPK menemukan sejumlah barang lain yang berkaitan dengan pemerasan Noel, salah satunya Mobil Alphard dari rumah dinasnya. Selain itu, penyidik masih mencari tiga mobil Noel yang diduga berkaitan dengan kasus ini.

KPK meyakini Noel menerima aliran dana lebih dari Rp3 miliar dan Motor Ducati. Penyidikan masih berlangsung, saat ini.

“Itu ternyata ada beberapa bukti atau alat bukti yang kemudian belum kita ambil, atau barang bukti belum kita ambil,” ujar Asep.

KPK menetapkan sebelas tersangka dalam kasus ini. Mereka yakni eks Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel, Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 Irvian Bobby Mahendro, Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Gerry Aditya Herwanto Putra, Sub Koordinator Keselamatan Kerja Ditjen Bina K3 Subhan, dan Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Anita Kusumawati.

Lalu, Ditjen Binwasnaker dan K3 Fahrurozi, Direktur Bina Kelembagaan Hery Sutanto, Subkoordinator Sekarsari Kartika Putri, Koordinator Supriadi, dan dua pihak PT KEM Indonesia Temurila serta Miki Mahfud.

Irvian merupakan orang yang banyak menerima uang pemerasan dalam kasus ini. Irvian bahkan disebut ‘sultan’ oleh Noel.

Sebanyak 24 kendaraan sudah disita KPK, atas OTT ini. Barang bukti terkait Noel adalah uang Rp3 miliar dan Motor Ducati berwarna biru. (H-2)