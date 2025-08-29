KPK Sambut Baik Kementerian Haji

Ilustrasi(Dok Kemenag)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik keputusan pemerintah dan DPR membentuk Kementerian Haji. Instansi itu diharap bisa bekerja sesuai tupoksinya.

“Tentu kan kalau dibentuk kementerian baru akan lebih fokus mengurusi itu saja, khusus mengurusi tentang haji ini,” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 29 Agustus 2025.

KPK sejatinya tengah mengusut kasus korupsi penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) pada 2024. Kementerian Haji diharap membuat pelaksanaan ibadah ke Tanah Suci itu menjadi lebih baik.

“Mulai dari masalah penempatan (jamaah haji) di sana (Saudi Arabia), kemudian makanannya atau catering-nya,” ujar Asep.

KPK meyakini pemerintah dan DPR tidak membuat kesalahan dalam pembentukan Kementerian Haji. Pelayanan sampai penganggaran kini diyakini akan lebih terfokus.

“Kan di sini ada juga pengelolaan dana haji, ada badan haji, dan lain-lain, jadi, tentu akan lebih fokus kita harapkan seperti itu,” tutur Asep. (H-2)