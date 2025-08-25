Lestari Moerdijat: Peta Jalan Riset dan Inovasi Harus Didukung Semua Pihak untuk Dorong Ekonomi Nasional

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat.(Dok. Nasdem)

Upaya menjadikan riset dan inovasi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional membutuhkan peta jalan yang jelas, mudah dipahami, dan disepakati seluruh pemangku kepentingan.

“Langkah mendorong riset dan inovasi demi pertumbuhan ekonomi melibatkan banyak pihak. Karena itu, diperlukan perencanaan yang terarah dan dapat dipahami semua pihak terkait,” tegas Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulis, Senin (25/8).

Sepekan lalu di Bandung, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Prof. Brian Yuliarto, PhD, menekankan bahwa riset dan inovasi adalah jalan utama bagi Indonesia keluar dari jebakan middle income trap. Ia menegaskan, penguatan industri berbasis sains dan teknologi menjadi kunci lompatan pertumbuhan ekonomi.

Baca juga : Lestari Moerdijat: Dorong Pemanfaatan Riset untuk Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Lestari, pembangunan sektor pendidikan dan ekonomi yang sejalan masih menghadapi banyak tantangan. Di antaranya, kurikulum yang belum sesuai kebutuhan industri, kualitas guru dan infrastruktur yang terbatas, serta lemahnya sinergi pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan.

“Masih ada kendala berupa keterbatasan anggaran, ketimpangan akses pendidikan, hingga budaya yang kurang menghargai pendidikan vokasi,” ujar legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu.

Karena itu, Lestari menegaskan perlunya peta jalan pembangunan pendidikan, riset, dan inovasi yang disepakati bersama. Dunia usaha, yang menjadi motor ekonomi, membutuhkan kepastian dalam setiap langkah yang ditempuh.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap keyakinan Mendiktisaintek dapat diperkuat dukungan semua pihak, sehingga riset dan inovasi benar-benar mampu mendorong Indonesia menjadi negara maju, berdaya saing, serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur berlandaskan Pancasila.