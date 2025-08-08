Headline
Saatnya Evaluasi Program Bansos

Bansos harus menjadi pilihan terakhir.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

TNI: Penambahan 6 Kodam Baru untuk Penguatan Pertahanan Wilayah

Golda Eksa
08/8/2025 09:39
TNI: Penambahan 6 Kodam Baru untuk Penguatan Pertahanan Wilayah
Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Kristomei Sianturi .(Antara/HO-Puspen TNI)

KEPALA Pusat Penerangan TNI Mayjen Kristomei Sianturi, membenarkan soal rencana penambahan enam komando daerah militer (kodam) baru di tubuh TNI-AD.

Enam kodam baru itu akan diresmikan dalam upacara validasi organisasi yang akan digelar di Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8). Itu dilakukan dalam rangka penguatan pertahanan wilayah.

Berikut nama kodam baru berikut wilayah teritorialnya.
1. Riau dan Kepri (Kodam XIX/Tuanku Tambusai)
2. Padang dan Jambi (Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol)
3. Lampung dan Bengkulu (Kodam XXI/Radin Inten)
4. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan (Kodam XXII/Tambun Bungai)
5. Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat (Kodam XXIII/Palaka Wira)
6. Merauke (Kodam XXIV/Mandala Trikora).

Baca juga : Produsen Jamu Ternama Salurkan Bantuan Rp2OO Juta untuk Korban Banjir dan Longsor di Luwu, Sulsel

Namun demikian, Kristomei belum bisa memberitahu siapa saja pejabat TNI yang akan didapuk sebagai pangdam di enam tempat itu.

Tidak hanya penambahan kodam, dalam validasi organisasi ini TNI juga akan mengubah beberapa struktur seperti peningkatan 14 Lanal menjadi Kodaeral di tubuh TNI-AL dan menghidupkan jabatan baru yakni Wakil Panglima TNI.

Kristomei juga belum bisa membeberkan siapa yang akan dilantik menjadi wakil panglima TNI. (Ant/P-2)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Eksa
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved