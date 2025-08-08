TNI: Penambahan 6 Kodam Baru untuk Penguatan Pertahanan Wilayah

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Kristomei Sianturi .(Antara/HO-Puspen TNI)

KEPALA Pusat Penerangan TNI Mayjen Kristomei Sianturi, membenarkan soal rencana penambahan enam komando daerah militer (kodam) baru di tubuh TNI-AD.

Enam kodam baru itu akan diresmikan dalam upacara validasi organisasi yang akan digelar di Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8). Itu dilakukan dalam rangka penguatan pertahanan wilayah.

Berikut nama kodam baru berikut wilayah teritorialnya.

1. Riau dan Kepri (Kodam XIX/Tuanku Tambusai)

2. Padang dan Jambi (Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol)

3. Lampung dan Bengkulu (Kodam XXI/Radin Inten)

4. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan (Kodam XXII/Tambun Bungai)

5. Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat (Kodam XXIII/Palaka Wira)

6. Merauke (Kodam XXIV/Mandala Trikora).

Baca juga : Produsen Jamu Ternama Salurkan Bantuan Rp2OO Juta untuk Korban Banjir dan Longsor di Luwu, Sulsel

Namun demikian, Kristomei belum bisa memberitahu siapa saja pejabat TNI yang akan didapuk sebagai pangdam di enam tempat itu.

Tidak hanya penambahan kodam, dalam validasi organisasi ini TNI juga akan mengubah beberapa struktur seperti peningkatan 14 Lanal menjadi Kodaeral di tubuh TNI-AL dan menghidupkan jabatan baru yakni Wakil Panglima TNI.

Kristomei juga belum bisa membeberkan siapa yang akan dilantik menjadi wakil panglima TNI. (Ant/P-2)