Daftar Enam Jenderal yang Ditunjuk Pimpin Kodam Baru

ENAM perwira tinggi (pati) TNI-AD ditunjuk untuk memimpin enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru. Penunjukan enam pejabat itu dilakukan berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1033/VIII/2025.

Berikut enam nama pejabat TNI beserta jabatan yang akan diemban:

1.Pangdam XIX/ Tuanku Tambusai dijabat oleh Mayjen Agus Hadi Waluyo.

2. Pangdam XX/ Tuanku Imam Bonjol dijabat Mayjen Arief Gajah Mada.

3. Pangdam XXI/ Radin Inten dijabat Mayjen Kristomei Sianturi.

4. Pangdam XXII/ Tambun Bungai dijabat Mayjen Zainul Arifin

5. Pangdam XXIII/ Palaka Wira dijabat Mayjen Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar

6. Pangdam XXIV/ Mandala dijabat Mayjen Lucky Avianto.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi membenarkan adanya penunjukan jabatan tersebut.

Namun demikian, dia enggan berkomentar tentang jabatan baru yang akan dia emban. Dia juga tidak menjelaskan secara rinci kapan pelantikan dan serah terima jabatan akan berlangsung.

Diperkirakan enam kodam baru itu akan disahkan dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8). (Ant/J-2)