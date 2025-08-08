Mayjen Endi Supardi kini Menjabat Panglima Korps Marinir TNI

Headline
MAYJEN Endi Supardi mendapatkan promosi jabatan sebagai Panglima Korps Marinir (Pangkormar) TNI. Promosi itu tertuang di dalam Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1033/VIII/2025 yang ditetapkan pada 6 Agustus 2025.
"Mayjen TNI (Mar) Endi Supardi, jabatan lama Dankormar, jabatan baru Pangkormar," demikian tertulis dalam surat keputusan tersebut dikutip, Jumat (8/8).
Adapun, tiga satuan TNI yakni Kopassus TNI AD, Korps Marinir TNI AL dan Kopasgat TNI AU akan dipimpin oleh perwira tinggi bintang tiga TNI. Selama ini, Kopassus, Marinir dan Kopasgat dipimpin oleh perwira tinggi bintang dua TNI.
Mayjen Endi Supardi sebelumnya menjabat sebagai Dankormas. Dengan adanya validasi organisasi, ia kini menjabat Pangkormar dan naik pangkat menjadi bintang tiga.
Selain Pangkormar, keputusan Panglima TNI itu juga menunjuk Marsda Deny Muis sebagai Panglima Kopasgat TNI dan Mayjen Djon Afriandi mendapat promosi jabatan sebagai Panglima Kopassus (Pangkopassus). (M-1)
