Headline
Saatnya Evaluasi Program Bansos

Bansos harus menjadi pilihan terakhir.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Mayjen Endi Supardi kini Menjabat Panglima Korps Marinir TNI

Rifaldi Putra Irianto
08/8/2025 19:51
Mayjen Endi Supardi kini Menjabat Panglima Korps Marinir TNI
Sejumlah siswa Latihan Teknis Pendidikan Komando (Dikko) 174 Marinir membopong Dankormar Mayjen TNI Marinir Endi Supardi seusai upacara Pembaretan Prajurit Korps Marinir di Pantai Baruna Kondang Iwak, Malang, Jawa Timur, Sabtu (14/9/2024).(Antara/ Irfan Sumanjaya)

MAYJEN Endi Supardi mendapatkan promosi jabatan sebagai Panglima Korps Marinir (Pangkormar) TNI. Promosi itu tertuang di dalam Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1033/VIII/2025 yang ditetapkan pada 6 Agustus 2025.

 

"Mayjen TNI (Mar) Endi Supardi, jabatan lama Dankormar, jabatan baru Pangkormar," demikian tertulis dalam surat keputusan tersebut dikutip, Jumat (8/8).

Baca juga : Panglima TNI Agus Subiyanto Kenang Sosok Fajar Adriyanto: Bersahaja dan Penuh Senyum

 

Adapun, tiga satuan TNI yakni Kopassus TNI AD, Korps Marinir TNI AL dan Kopasgat TNI AU akan dipimpin oleh perwira tinggi bintang tiga TNI. Selama ini, Kopassus, Marinir dan Kopasgat dipimpin oleh perwira tinggi bintang dua TNI.

 

Baca juga : Presiden Beri Arahan ke Kemhan, TNI dan BIN Antisipasi Gejolak Global

Mayjen Endi Supardi sebelumnya menjabat sebagai Dankormas. Dengan adanya validasi organisasi, ia kini menjabat Pangkormar dan naik pangkat menjadi bintang tiga.

 

Selain Pangkormar, keputusan Panglima TNI itu juga menunjuk Marsda Deny Muis sebagai Panglima Kopasgat TNI dan Mayjen Djon Afriandi mendapat promosi jabatan sebagai Panglima Kopassus (Pangkopassus). (M-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Bintang Krisanti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved