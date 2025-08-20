Panglima TNI Rotasi 414 Perwira, Sejumlah Jabatan Strategis Berganti

Headline
PANGLIMA TNI Jenderal Agus Subiyanto merotasi 414 perwira TNI untuk menempati jabatan baru. Pergeseran ini meliputi sejumlah posisi strategis, mulai dari Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI, Pangkoarmada III, Komandan Puspomau, hingga Wakil Gubernur Akademi Angkatan Udara (AAU).
Kapuspen Mabes TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan, rotasi tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi sekaligus proses regenerasi kepemimpinan di tubuh TNI.
"Langkah ini merupakan proses regenerasi kepemimpinan yang berkesinambungan, sekaligus bentuk adaptasi strategis TNI untuk memastikan kesiapsiagaan pertahanan nasional tetap terjaga,” kata Kristomei dikutip Antara, Rabu (20/8).
Rotasi jabatan ini tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1102/VIII/2025 yang ditandatangani pada 15 Agustus 2025.
Berikut beberapa perwira tinggi yang menempati jabatan baru:
Kristomei menambahkan, jadwal pelantikan dan serah terima jabatan masih menunggu keputusan lebih lanjut. Ia berharap rotasi ini dapat memperkuat struktur organisasi TNI dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan negara. (P-4)
Selain itu, Marsda Deny Muis naik menjadi Panglima Kopasgat TNI dan Mayjen Djon Afriandi mendapat promosi jabatan sebagai Panglima Kopassus (Pangkopassus).
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melayat ke rumah duka mendiang Marsekal Pertama (Marsma) Fajar Adriyanto yang disemayamkan di rumah duka.
