Panglima TNI Rotasi 414 Perwira, Sejumlah Jabatan Strategis Berganti

Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

Akmal Fauzi
20/8/2025 22:21
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto(MI/Usman Iskandar)

PANGLIMA TNI Jenderal Agus Subiyanto merotasi 414 perwira TNI untuk menempati jabatan baru. Pergeseran ini meliputi sejumlah posisi strategis, mulai dari Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI, Pangkoarmada III, Komandan Puspomau, hingga Wakil Gubernur Akademi Angkatan Udara (AAU).

Kapuspen Mabes TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan, rotasi tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi sekaligus proses regenerasi kepemimpinan di tubuh TNI. 

"Langkah ini merupakan proses regenerasi kepemimpinan yang berkesinambungan, sekaligus bentuk adaptasi strategis TNI untuk memastikan kesiapsiagaan pertahanan nasional tetap terjaga,” kata Kristomei dikutip Antara, Rabu (20/8).

Baca juga : Panglima TNI : Prajurit Aktif  di Luar 14 Institusi Segera Mundur

Rotasi jabatan ini tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1102/VIII/2025 yang ditandatangani pada 15 Agustus 2025.

Berikut beberapa perwira tinggi yang menempati jabatan baru:

  • Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menjabat Kapuspen Mabes TNI menggantikan Mayjen TNI Kristomei Sianturi.
  • Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo menjadi Pangkoarmada III menggantikan Laksdya TNI Hersan.
  • Marsda TNI Daan Sulfi dipercaya sebagai Komandan Puspomau.
  • Marsma TNI Bonang Bayuaji Gautama ditunjuk sebagai Wakil Gubernur AAU.

Kristomei menambahkan, jadwal pelantikan dan serah terima jabatan masih menunggu keputusan lebih lanjut. Ia berharap rotasi ini dapat memperkuat struktur organisasi TNI dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan negara. (P-4)



Editor : Akmal
