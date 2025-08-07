Nadiem di Pusaran 2 Kasus Dugaan Korupsi Google Cloud dan Chromebook, KPK Sebut Masih Berkorelasi

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/8/2025).(MI/Usman Iskandar)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud memiliki keterkaitan dengan perkara pengadaan sistem Chromebook yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung). Meski demikian, kedua kasus itu disebut sebagai perkara yang berbeda.

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, telah diperiksa oleh KPK dan Kejagung terkait dua kasus tersebut.

“Karena memang pengadaan Google Cloud ini masih berkorelasi atau masih berkaitan dengan pengadaan Chromebook yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan Agung,” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (7/8).

Asep menegaskan bahwa meski ada keterkaitan, KPK dan Kejagung menangani kasus yang berbeda.

“Jadi, kami bekerja sama tentunya (dengan Kejagung), tetapi ini (kasusnya) hal yang berbeda. Hal yang berbeda antara Chromebook dengan Google Cloud, seperti itu,” ucap Asep.

KPK rampung memeriksa Nadiem Makarim, hari ini, Kamis (7/8) terkait penyelidikan dugaan korupsi dalam pengadaan layanan Google Cloud di Kemendikbudristek.

"Alhamdulillah sudah selesai, saya memberikan memberikan keterangan mengenai pengadaan Cloud di Kemendikbud. Alhmadulilah lancar," kata Nadiem.

Nadiem tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penyelidik. Ia hanya memastikan telah menyampaikan semua informasi yang diketahuinya.

"Saya bisa memberikan keterangan dan saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada KPK juga yang sudah memberikan kesempatan untuk melakukan keterangan ini," ucap Nadiem. (Can)