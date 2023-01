PDIP sebut Megawati Sudah Bicara dengan Jokowi Soal Capres

KETUA Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut sudah berbicara dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kedua pihak membicarakan sosok calon presiden (capres) yang akan diusung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 nanti.

"Ya tentu saja (Jokowi diajak bicara)," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, hari ini.

Dia menyampaikan pertimbangan Megawati membicarakan sosok capres dengan Jokowi. Salah satunya mempertimbangkan keberlangsungan pemerintahan.

"Kami berbicara tentang suitnability of the leaders and policy," ungkap dia.

Dia menyampaikan keberlanjutan kepemimpinan harus menjadi salah satu pertimbangan penting yang dilihat. Sehingga, kesinambungan kepemimpinan dari Presiden pertama Indonesia Soekarno, Presiden kelima Indonesia Megawati Soekarnoputri, dan Jokowi terwujud.

"Sehingga antara Bung Karno, Ibu Mega, Pak Jokowi, dan calon presiden yang akan datang itu merupakan satu kesatuan yang terus membawa kemajuan bagi Indonesia Raya kita," ujar dia. (OL-4)