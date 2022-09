Hadi Tjahjanto Terima Penghargaan Commander of the National Order of Merit dari Prancis

MENTERI ATR/BPN Hadi Tjahjanto menerima penghargaan “Commander of the National Order of Merit” dari pemerintah Prancis.

Penghargaan itu diserahkan oleh Vice Chief of the French Air and Space Force, Lt. General Frédéric Parisot di rumah dinas Hadi, Minggu (11/9)

Dalam penerimaan penghargaan ini, Hadi didampingi oleh istri Nanny Hadi Tjahjanto.

Hadi Tjahjanto menuturkan, sebelumnya Pemerintah Prancis telah berencana mengundangnya untuk menerima penghargaan itu. “Tapi baru sekarang bisa diserahkan bersama dengan kunjungan Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Prancis,” tutur mantan Panglima TNI itu.

Hadi mengatakan, “Commander of the National Order of Merit” merupakan satu penghargaan tertinggi dari Pemerintah Prancis atas hubungan kerja sama yang telah terjalin baik, terutama saat Hadi Tjahjanto menjadi Prajurit TNI.

Ia menambahkan, Frédéric merupakan teman saat mengenyam pendidikan di College Interarmees de Defence, Prancis pada 2001. Menteri ATR BPN Hadi Tjahjanto memberikan kesan saat dirinya berlajar bersama.

"Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Prancis ini kebetulan adalah teman sekelas saya pada waktu tugas belajar di Prancis. Bahkan teman satu grup, jadi kemana-mana bareng berdua dalam melaksanakan tugas-tugas belajar di sana," pungkas Hadi. (OL-8)