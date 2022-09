Diduga Dokumen Presiden Bocor, Kasetpres : Tidak Ada Isi Surat Apapun

KEPALA Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengonfirmasi terkait klaim dugaan kebocoran surat atau dokumen presiden.

Klaim itu dilakukan oleh peretas dengan nama akun Bjorka yang menjual data-data itu di forum Breached.

"Tidak ada data isi surat-surat apapun yg kena hack," ujar Heru ketika dikonfirmasi, Sabtu (10/9).

Dalam sebuah utas yang beredar di media sosial, klaim dugaan bocornya surat dan dokumen Presiden RI pertama diunggah oleh akun Twitter @darktracer_int.

Di dalamnya terdapat tangkapan layar berjudul "Transactions of Letters and Documents to the President of Indonesia 679K" yang diunggah Jumat (9/9) pukul 20.21 WIB.

Pelaku mengklaim data yang bocorkan itu berisi transaksi surat tahun 2019 - 2021 serta dokumen yang dikirimkan kepada presiden.

Heru mengatakan hal yang dilakukan oleh peretas telah melanggar hukum. Menurutnya aparat akan melakukan tindakan untuk mengusut klaim tersebut.

"Upaya upaya meng-hack itu sudah melanggar hukum. Saya rasa penegak hukum akan melakukan tindakan hukum," tukasnya. (Ind/OL-09)