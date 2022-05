Presiden Joko Widodo Bertolak ke Amerika Serikat

PRESIDEN Joko Widodo beserta Ibu Iriana Joko Widodo bertolak menuju Washington DC, Amerika Serikat (AS), Selasa (10/5) pagi. Di Negeri Paman Sam, kepala negara diagendakan melakukan serangkaian kunjungan kerja pada 11-13 Mei mendatang.

"Pagi ini, saya dan delegasi akan berangkat melaksanakan kunjungan kerja ke Washington DC dari tanggal 11 sampai 13 Mei 2022," ujar Jokowi dalam keterangannya di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, sesaat sebelum lepas landas.

Agenda utama yang akan diikuti Jokowi di AS adalah KTT Khusus ASEAN-AS. Bersama para pemimpin negara-negara Asia Tenggara lainnya, Jokowi akan membahas sejumlah isu penting di kawasan yang terkait juga dengan AS.

Selain acara itu, presiden juga akan melakukan pertemuan dengan anggota Kongres, para CEO besar AS dan Wapres Harris, beserta Tim Perubahan Iklim Amerika.

Presiden menuturkan, saat ini, Indonesia memegang koordinator kemitraan ASEAN-AS periode 2021-2024. Oleh karena itu, ia berharap KTT Khusus nanti akan menghasilkan kerja sama yang dapat berkontribusi bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan.

Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa, dengan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, kawasan siap bersinergi dengan seluruh negara mitra, termasuk AS, dalam mengembangkan kerja sama konkret yang inklusif dan saling menguntungkan.

"Kita memiliki tanggung jawab menjadikan Indo-Pasifik sebagai kawasan damai, yang stabil, dan sejahtera," ungkapnya.

Presiden dan delegasi direncanakan akan kembali ke Jakarta setelah rangkaian pertemuan selesai pada 13 Mei malam. Jokowi dijadwalkan tiba di Tanah Air pada 15 Mei 2022.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana Joko Widodo dalam penerbangan menuju Washington DC antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Adapun Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah berada di AS untuk menyiapkan kunjungan kerja Presiden.

Selain itu turut pula Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri/Kepala Protokol Negara Andi Rachmianto, Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo, Sekretaris Pribadi Presiden Anggit Noegroho, serta Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin. (P-5)