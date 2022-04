Teman Sandi Bangun Pacu Semangat Enterpreneur

TEMAN Sandi, relawan pendukung Sandiaga Uno, kembali melakukan beragam aktivitas sosial. Rangkaian kegiatan untuk membantu masyarakat Surabaya dalam memenuhi kebutuhan selama bulan Ramadan.



Teman Sandi memulainya dengan membagikan 52 paket sembako kepada masyarakat yang ada di Balai RW 03 Asem Jajar, Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya.



Sembako dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu dengan tujuan dapat mengurangi kebutuhan di bulan Ramadan ini. Terlihat masyarakat sangat senang mendapat sembako tersebut.



Setelah itu, mereka mengunjungi sebuah Panti Asuhan yaitu Panti Asuhan Al Hidayah Mabrur yang berada di Jl Asem Jajar XI No. 19 , Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya.



Kunjungan ke panti asuhan ini bertujuan untuk memberikan beberapa bantuan berupa sembako dan uang tunai. Besar harapan bantuan tersebut dapat membantu memenuhi dan meringankan kebutuhan di panti asuhan tersebut.



Relawan Teman Sandi juga menggelar workshop Kiat Sukses Menjadi Millenial Preneur. Workshop ini digelar di Warkop Rokoko, Jl Manyar kertoarjo No. 6, Kota Surabaya. Teman Sandi telah menyiapkan diisi oleh dua pemateri hebat dalam workshop ini, Founder Mafia Gedang Royhan Ni’amillah dan CEO Myduma Indonesia, CEO Canals.co, dan Founder Rokoko Syarif Hidayatullah



Kegiatan workshop ini bertujuan memberikan motivasi kepada kaum millennial agar terbentuk semangat berwirausaha di usia muda dan dapat memulai bisnis serta memulai perjalanan dalam merintis usaha.



“Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para millennial. Dengan adanya workshop ini, besar harapan agar kaum millennial bisa menerapkan materi yang disampaikan selama workshop ini berlangsung," tegas Ketua DPD Jawa Timur Yuliana Maulidya, dalam keterangannya, Senin (25/4).



Teman Sandi melanjutkan dengan kegiatan solidaritas dan deklarasi Ojek Online (Ojol) mendukung Menteri Pariwisata Sandiaga Uno maju di pemilihan umum 2024. Turut dilaksanakan juga lomba linting rokok yang diikuti oleh puluhan peserta yang terdiri dari 10 wanita dan 30 pria ojol yang setiap timnya berjumlah 5 orang.



Terakhir, Teman Sandi bersama para ojol menuju Jl Manyar ke arah Kampus UNAIR B Jl. Airlangga Kec. Gubeng, Kota Surabaya dengan membagikan takjil dan kaos kepada masyarakat.



“Terima kasih Teman Sandi dan juga teman-teman Ojol yang sudah berbaik hati melariskan dagangan kami. Saya sangat kagum dengan solidaritas antara kalian. Saya pasti mendukung penuh bapak Sandiaga Uno di Pilpres 2024 nanti," ucap salah satu PKL (Pedagang Kaki Lima)



Kegiatan di Surabaya ini juga dilengkapi dengan buka puasa bersama Teman Sandi dan Ojol. Kegiatan bukber (buka bersama) ini dilaksanakan di Warkop Rokoko, Jl. Manyar kertoarjo No. 6, Kota Surabaya.



Relawan Teman Sandi juga turut membagikan bantuan UMKM disabilitas di Jl. Asem V no.35 Surabaya, Kec. Asem Rowo, Kota Surabaya. Penerima bantuan UMKM terlihat sangat antusias dan bersyukur serta tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada Teman Sandi. (RO/OL-1)