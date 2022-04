Kinerja Erick Thohir Membawa Nilai-nilai NU

MENTERI BUMN Erick Thohir selalu diunggulkan dalam bursa capres 2024 pilihan warga Nahdlatul Ulama (NU). Pengamat Politik dari Universitas Brawijaya, Anang Sujoko menilai dampak elektoral tersebut disebabkan Erick Thohir banyak memberikan kontribusi kepada NU dan kinerjanya membawa nilai-nilai NU.

"Kehadirannya bisa diterima oleh kalangan NU dan juga track record yang lainnya, cenderung tidak memakai nilai-nilai yang bertentangan dengan NU," kata Anang Sujoko dalam keterangan yang diterima, Selasa (19/4).

Kehadiran Erick Thohir di NU disebut bisa menjadi modal elektoral untuk maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2024. Sebagai anggota kehormatan Banser Erick Thohir dinilai sudah mendapatkan dukungan warga NU. "Bendera NU yang dipandang punya potensi lumbung suara itu paling tidak sudah didapatkan tiketnya oleh Erick Thohir," jelasnya.

Dalam survei capres NU yang dirilis Lembaga Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS), Erick Thohir menjadi capres potensial, bersaing bersama nama-nama politisi yang lebih dahulu turun gelanggang politik. Erick Thohir mendulang 13% dukungan, menempel ketat Muhaimin Iskandar (17,5%), dan Khofifah Indarparawansa (18%).

Perolehan suara tersebut, lanjut Anang, juga tak lepas dari kedekatan Erick Thohir itu dengan NU dan nahdliyin. Kedekatan ini sangat terlihat ketika Ketum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) ini membantu NU memiliki badan usaha sendiri yakni BUMNU.

"Erick Thohir memiliki track record dengan tidak adanya catatan catatan negatif. Artinya dia akan bisa memberikan kontribusi ke NU dan keorganisasiannya itu," kata Anang.

Selain itu, blusukan Erick Thohir yang rajin menyambangi berbagai ponpes turut memberikan dampak elektoral. Basis-basis NU yang menjadi target disebut sudah diraih Erick Thohir.

"Dalam beberapa waktu terakhir, Pak Erick Thohir memang terlihat melakukan beberapa aktivitas, yang masuk ke dalam wilayah-wilayah kegiatan atau basis-basis NU. Bahkan langsung masuk ke bagian-bagian organisasi di bawah NU," tambah Anang.

Selain itu, Erick Thohir juga memiliki rekam jejak yang baik dalam menjalankan tugas di pemerintahan. Sebagai Menteri BUMN, Erick Thohir mampu menggerakkan perusahaan negara untuk bisa berkontribusi untuk masyarakat dan negara sehingga Erick Thohir bisa diterima semua kalangan. (RO/OL-15)