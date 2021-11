Kapolri Resmi Buka Konferensi Polwan Internasional

KAPOLRI Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo secara resmi membuka The 58th International Association of Women Police atau Konferensi Polwan Internasional di Hotel Meruorah, Labuhan Bajo NTT, Minggu, (7/11).

Acara ini juga dihadiri oleh Ibu Asuh Polwan RI Juliati Sigit Prabowo beserta pejabat utama Mabes Polri dan Polwan RI dari sabang sampai Merauke.

The 58th International Association of Women Police merupakan konferensi IAWP pertama dengan konsep Hybrid yang dapat di hadiri oleh peserta baik melalui platform online maupun offline.

Jumlah peserta yang mengikuti konferensi IAWP berjumlah 980 peserta yang diikuti baik peserta dari internasional berjumlah 39 peserta dari 12 negara dan 2 organisasi internasional.

Sementara Indonesia diikuti sebanyak 407 peserta dengan mengikuti ketentuan protokol kesehatan ditengah pandemi Covid-19.

Selain itu, acara ini juga dihadiri secara daring oleh peserta internasional sebanyak 235 peserta yang terdiri dari 39 negara dan Indonesia sebanyak 299 peserta.

Saat dikonfirmasi, Kapolsek Tanjung Kompol Rosana Albertina Labobar yang merupakan salah satu Polwan RI di jajaran Polres Metro Jakarta Barat, menyebut para polwan mancanegara menggunakan pakaian seragam masing-masing negara.

Tak terkecuali dari Polwan Republik Indonesia juga turut menggunakan berbagai varian seragam yang berlaku di kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa program terpenting dari konferensi ini adalah Training Sessions.

Program Training Sessions memiliki enam narasumber meliputi Mendagri, Under Secretary General for Peace Operations dan 4 di antaranya adalah inspiring female leader dari Tanah Air seperti Menkeu, Menlu, Wamenparekraf, dan Wakapolda Kalimantan Tengah.

Adapun tema yang di angkat dalam konferensi IAWP tahun ini adalah Women at The Center Stage of Policing.

Dengan lima sub-thema meliputi: Women, Peace and Security, Women and Leadership, Police Women and Their Challenges, The Role of Women in Policing, Science, Technology and Policing, Current Issues on Transnational Crimes. (Ykb/OL-09)