Situs Badan Siber dan Sandi Negara Diretas, Diduga Aksi Balas Dendam

SITUS Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang bealamat di www.pusmanas.bssn.go.id diretas pada Senin (25/10). Peretas menggunakan serangan deface yang merubah tampilan yang ada pada website BSSN tersebut.

Peretas menamakan dirinya sebagai theMx0nday. Peretasan itu dilakukan untuk membalas pelaku yang diduga berasal dari Indonesia yang meretas website negara Brazil.

Juru Bicara BSSN, Anton Setiawan pun telah mengonfirmasi bahwa websitenya sempat mengalami peretasan pagi tadi. Menurutnya, tak ada data-data yang menyangkut kepentingan publik dari peretasan tersebut.

"Ya benar, tidak ada (data publik). Hanya data malware untuk kepentingan riset," ucap Anton saat dikonfirmasi, Senin (25/10).

Baca juga: Polri Usut Kasus Pencurian Data KPAI

Ia menyebutkan bahwa saat ini tim BSSN tengah melakukan penanganan untuk memulihkan situs yang diretas tersebut. Adapun situs tersebut merincikan, situs tersebut berisikan data-data respository malware yang dikumpulkan oleh pihaknya.

Menurut dia, tak ada upaya peneterasi lain yang dilakukan oleh peretas selain melakukan deface terhadap tampilan website.

"Saat ini penanganan situs tersebut telah dilakukan oleh tim CSIRT BSSN," jelas dia.

Dalam tangkapan layar laman BSSN yang beredar, terdapat tulisan "NSA da indonesia pwenetada KKKKKKKKKKKK sonx was here 3:) this deface is a response to lamers from indonesia who hack brazilian site". (OL-4)