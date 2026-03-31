Ride Q Studio Ubah CBR1000RR Jadi Motor Retro Klasik, Hasilnya Bikin Netizen Melongo

Honda CBR1000RR setelah dimodifikasi.(Dok. Ride Q Studio)

BENGKEL modifikasi asal Jepang, Ride Q Studio, kembali bikin gebrakan. Mereka berhasil mengubah Honda CBR1000RR, motor sport full fairing, menjadi neo retro bergaya klasik yang terinspirasi dari legenda era 80-an, Honda CB1100R.

Transformasi ini bukan sekadar ganti tampilan. Proses eksplorasi desain hingga pengerjaan memakan waktu sekitar enam bulan, menghasilkan motor dengan karakter unik: klasik di visual, modern di performa.

Desain Retro Kental, DNA Sport Tetap Nempel

Perubahan paling drastis terlihat di sektor bodi. Fairing depan dan belakang didesain ulang dengan pendekatan klasik, termasuk lampu depan kotak yang langsung mengingatkan pada motor balap lawas.

Menariknya, Ride Q Studio tidak menghilangkan identitas asli CBR1000RR. Garis bodi modern tetap dipertahankan, menciptakan perpaduan yang terasa agresif sekaligus nostalgik.

Tambahan undercowl custom mempertegas tampilan bawah motor, sementara konsep neo cafe racer terasa kuat lewat kombinasi elemen klasik dan modern di berbagai sisi.

Proporsi bodi juga dibuat lebih panjang, memperkuat siluet retro. Namun aura performa tetap hidup berkat penggunaan fender modern dan knalpot pendek khas motor sport.

Bagian jok tak luput dari sentuhan. Desainnya dibuat lebih tebal dan memanjang, menyesuaikan dimensi baru sekaligus memperkuat karakter klasik.

Detail Modern Tetap Dipertahankan

Meski tampil klasik, motor ini tetap mengusung teknologi modern. Sistem pencahayaan dan komponen teknis lainnya disesuaikan agar tetap layak jalan dan fungsional.

Identitas visual diperkuat lewat livery tricolor HRC (merah-putih-biru) yang ikonik. Aplikasinya dibuat lebih segar dengan gradasi modern dan logo italic, memberikan kesan dinamis.

Di area kokpit, modifikasi dibuat minimalis namun efektif. Ride Q Studio menambahkan takometer analog kecil dari Defi, dipasang terpisah dari panel digital bawaan. Hasilnya? Sentuhan klasik tanpa mengorbankan fungsi modern.

Neo Retro tanpa Kompromi

Secara keseluruhan, proyek ini membuktikan satu hal: motor sport modern bisa tampil klasik tanpa kehilangan performa.

Ride Q Studio berhasil menerjemahkan filosofi “lama tapi baru” ke dalam bentuk nyata, sebuah reinterpretasi CB1100R dalam balutan CBR1000RR.

Hasilnya bukan cuma unik, tapi juga menunjukkan bahwa dunia modifikasi masih punya ruang luas untuk menggabungkan teknologi masa kini dengan desain legendaris. (Z-10)