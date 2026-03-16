10 Rekomendasi Mobil Keluarga Terbaik, Murah dan Mewah

Hyundai Stargazer(MI/Hery Susetyo)

MEMASUKI tahun 2026, pasar otomotif Indonesia semakin variatif dengan hadirnya teknologi elektrifikasi di segmen kendaraan keluarga. Memilih mobil keluarga kini bukan hanya soal kapasitas penumpang, tetapi juga mengenai efisiensi, fitur keselamatan, dan kenyamanan jangka panjang. Berikut adalah 10 rekomendasi mobil keluarga terbaik yang menggabungkan nilai ekonomis dengan nuansa mewah.

Tren Mobil Keluarga 2026

Tahun ini, teknologi Hybrid dan Electric Vehicle (EV) menjadi primadona. Konsumen cenderung memilih kendaraan yang memiliki biaya operasional rendah namun tetap dilengkapi fitur premium seperti ADAS (Advanced Driver Assistance System) dan Panoramic Sunroof.

Daftar Mobil Keluarga Terbaik 2026

1. Toyota Avanza

Toyota Avanza tetap menjadi pilihan rasional bagi banyak keluarga. Dengan harga mulai dari Rp235,1 Juta, mobil ini menawarkan durabilitas mesin yang sudah teruji dan jaringan bengkel resmi yang tersebar hingga pelosok negeri.

2. Mitsubishi Xpander

Xpander dikenal sebagai MPV dengan kenyamanan suspensi terbaik. Desain Dynamic Shield yang ikonik memberikan kesan mewah bagi pemiliknya. Harga OTR Jakarta berkisar antara Rp270,1 Juta hingga Rp342,8 Juta.

3. Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer menonjol dengan fitur keselamatan aktif Hyundai SmartSense. Kabinnya didesain futuristik dengan opsi captain seat di baris kedua. Dibanderol mulai Rp258,2 Juta.

4. Suzuki Ertiga Hybrid

Bagi yang mencari efisiensi maksimal dengan budget terbatas, Ertiga Hybrid adalah jawabannya. Teknologi Smart Hybrid Suzuki terbukti mampu menekan konsumsi BBM secara signifikan. Harga mulai Rp274,9 Juta.

5. Toyota Veloz Hybrid

Veloz Hybrid menjadi fenomena baru di tahun 2026 sebagai MPV hybrid paling terjangkau dari Toyota. Dilengkapi fitur modern dan tampilan yang jauh lebih elegan dibanding versi standar. Harga mulai Rp303 Juta (promo IIMS).

6. BYD M6 (MPV Listrik)

BYD M6 membawa angin segar sebagai MPV murni bertenaga listrik. Dengan jarak tempuh mencapai 530 km sekali pengisian, mobil ini sangat cocok untuk keluarga modern yang ingin bebas emisi. Harga berkisar Rp383 Juta – Rp433 Juta.

7. Toyota Kijang Innova Zenix

Innova Zenix tetap menjadi tolak ukur kemewahan MPV keluarga di Indonesia. Menggunakan platform TNGA, mobil ini menawarkan kenyamanan berkendara layaknya sedan. Harga mulai Rp437,3 Juta.

8. Honda BR-V N7X Edition

Kombinasi antara ketangguhan SUV dan kapasitas MPV. Fitur Honda Sensing pada tipe tertinggi memberikan perlindungan ekstra bagi keluarga Anda. Harga mulai Rp307,1 Juta.

9. Chery Tiggo 8

SUV 7-seater asal Tiongkok ini menawarkan fitur melimpah yang biasanya hanya ada di mobil kelas satu miliar Rupiah, namun dengan harga mulai Rp349,5 Juta.

10. Wuling New Almaz RS Hybrid

Wuling Almaz RS Hybrid mengedepankan teknologi cerdas seperti perintah suara (WIND) dan sistem ADAS yang sangat responsif. Sangat cocok bagi keluarga yang melek teknologi. Harga sekitar Rp445 Juta.

Tabel Perbandingan Harga Mobil Keluarga 2026

Model Mobil Jenis Mesin Estimasi Harga (OTR Jakarta) Toyota Avanza Bensin Rp235,1 Juta - Rp298,5 Juta Suzuki Ertiga Hybrid Mild Hybrid Rp274,9 Juta - Rp300,8 Juta Toyota Veloz Hybrid Full Hybrid Rp303,0 Juta - Rp385,0 Juta BYD M6 Listrik (EV) Rp383,0 Juta - Rp433,0 Juta Toyota Innova Zenix Bensin/Hybrid Rp437,3 Juta - Rp614,0 Juta

Memilih mobil keluarga terbaik di tahun 2026 sangat bergantung pada kebutuhan dan anggaran Anda. Jika prioritas Anda adalah harga beli yang murah dan kemudahan servis, Toyota Avanza adalah pilihannya. Namun, jika Anda menginginkan kemewahan fitur dan efisiensi jangka panjang, Toyota Veloz Hybrid atau BYD M6 adalah opsi yang sangat direkomendasikan untuk masa depan. (Z-4)