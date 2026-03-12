9 Rekomendasi Mobil Keluarga dengan Pintu Geser Terbaik 2026

Headline
MEMILIH mobil keluarga di tahun 2026 bukan lagi sekadar soal kapasitas tujuh penumpang. Faktor aksesibilitas menjadi poin krusial bagi masyarakat urban. Mobil dengan pintu geser (sliding door) kini semakin diminati karena kepraktisannya saat parkir di area sempit serta memudahkan akses bagi anak-anak maupun lansia.
Berbeda dengan pintu model ayun konvensional, pintu geser memberikan bukaan yang jauh lebih lebar tanpa risiko membentur kendaraan lain di sampingnya. Berikut adalah 9 rekomendasi mobil keluarga dengan pintu geser terbaik di Indonesia pada tahun 2026, lengkap dengan harga dan keunggulannya.
Toyota Alphard tetap menjadi simbol status dan kenyamanan. Di tahun 2026, Toyota memperkenalkan varian Hybrid XE yang lebih terjangkau namun tetap mengusung kemewahan kelas atas.
Nissan Serena e-Power menjadi pilihan favorit keluarga yang menginginkan sensasi berkendara mobil listrik tanpa perlu repot mencari stasiun pengisian daya.
Dikenal sebagai "Baby Alphard", Voxy menawarkan nilai fungsionalitas tinggi dengan desain eksterior yang sangat modern dan berani.
Pendatang baru yang langsung mencuri perhatian ini menawarkan konsep "Living Room on Wheels".
Bagi Anda yang membutuhkan kapasitas penumpang ekstra besar, Kia Grand Carnival adalah jawabannya.
Mobil pintu geser elektrik (Power Sliding Door) dilengkapi dengan fitur Anti-Pinch. Fitur ini secara otomatis akan menghentikan gerakan pintu jika mendeteksi ada benda atau tangan yang menghalangi, sehingga sangat aman untuk keluarga yang memiliki balita.
Staria menawarkan desain futuristik yang tidak dimiliki MPV lain, dengan kaca jendela yang sangat besar memberikan pandangan luas bagi penumpang.
Vellfire kini hadir lebih eksklusif dengan mesin Hybrid. Mobil ini ditujukan bagi mereka yang ingin tampil lebih sporty dibandingkan Alphard.
Meski tidak lagi diproduksi baru, Sienta tetap menjadi mobil pintu geser paling dicari di pasar mobil bekas karena ukurannya yang pas.
Honda Freed masih menjadi primadona berkat kenyamanan suspensi dan desain interior yang memanjakan penumpang belakang.
Memilih mobil keluarga dengan pintu geser di tahun 2026 memberikan keuntungan jangka panjang dalam hal kenyamanan harian. Jika anggaran Anda berada di angka Rp600 jutaan, Toyota Voxy atau Nissan Serena e-Power adalah pilihan terbaik. Namun, jika Anda mencari efisiensi budget, unit bekas seperti Toyota Sienta atau Honda Freed tetap menawarkan fungsionalitas yang tak kalah menarik. (Z-4)
Di tahun 2026, pasar otomotif Indonesia semakin didominasi oleh teknologi Hybrid dan fitur keselamatan aktif yang membuat perjalanan jarak jauh semakin aman dan efisien.
