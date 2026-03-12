9 Rekomendasi Mobil Keluarga dengan Pintu Geser Terbaik 2026

Toyota Voxy(MI/RAMDANI)

MEMILIH mobil keluarga di tahun 2026 bukan lagi sekadar soal kapasitas tujuh penumpang. Faktor aksesibilitas menjadi poin krusial bagi masyarakat urban. Mobil dengan pintu geser (sliding door) kini semakin diminati karena kepraktisannya saat parkir di area sempit serta memudahkan akses bagi anak-anak maupun lansia.

Berbeda dengan pintu model ayun konvensional, pintu geser memberikan bukaan yang jauh lebih lebar tanpa risiko membentur kendaraan lain di sampingnya. Berikut adalah 9 rekomendasi mobil keluarga dengan pintu geser terbaik di Indonesia pada tahun 2026, lengkap dengan harga dan keunggulannya.

1. Toyota Alphard Hybrid (Varian XE 2026)

Toyota Alphard tetap menjadi simbol status dan kenyamanan. Di tahun 2026, Toyota memperkenalkan varian Hybrid XE yang lebih terjangkau namun tetap mengusung kemewahan kelas atas.

Keunggulan: Teknologi hybrid terbaru yang sangat irit, kabin senyap dengan noise cancellation, dan fitur keselamatan Toyota Safety Sense 3.0.

Harga OTR 2026: Mulai dari Rp1,388 Miliar.

2. Nissan Serena e-Power (C28)

Nissan Serena e-Power menjadi pilihan favorit keluarga yang menginginkan sensasi berkendara mobil listrik tanpa perlu repot mencari stasiun pengisian daya.

Keunggulan: Fitur Hands-free Auto Sliding Door yang bisa dibuka dengan sensor kaki, serta kabin paling fleksibel di kelasnya.

Harga OTR 2026: Rp635.000.000 - Rp655.000.000.

3. Toyota Voxy

Dikenal sebagai "Baby Alphard", Voxy menawarkan nilai fungsionalitas tinggi dengan desain eksterior yang sangat modern dan berani.

Keunggulan: Dilengkapi Dual Power Sliding Door dengan kick sensor dan fitur Power Back Door yang bisa diatur ketinggiannya.

Harga OTR 2026: Rp633.400.000.

4. Honda StepWGN e:HEV

Pendatang baru yang langsung mencuri perhatian ini menawarkan konsep "Living Room on Wheels".

Keunggulan: Sistem hybrid e:HEV yang sangat efisien untuk penggunaan dalam kota dan fitur Honda SENSING yang sangat responsif.

Harga OTR 2026: Rp629.000.000 - Rp640.800.000.

5. Kia Grand Carnival

Bagi Anda yang membutuhkan kapasitas penumpang ekstra besar, Kia Grand Carnival adalah jawabannya.

Keunggulan: Mampu menampung hingga 11 penumpang dan menggunakan mesin diesel 2.2L yang sangat bertenaga untuk perjalanan luar kota.

Harga OTR 2026: Rp960.000.000 - Rp1.155.000.000.

Mobil pintu geser elektrik (Power Sliding Door) dilengkapi dengan fitur Anti-Pinch. Fitur ini secara otomatis akan menghentikan gerakan pintu jika mendeteksi ada benda atau tangan yang menghalangi, sehingga sangat aman untuk keluarga yang memiliki balita.

6. Hyundai Staria

Staria menawarkan desain futuristik yang tidak dimiliki MPV lain, dengan kaca jendela yang sangat besar memberikan pandangan luas bagi penumpang.

Keunggulan: Interior bergaya premium lounge, kursi baris kedua yang bisa diputar (pada varian tertentu), dan fitur keamanan aktif yang sangat lengkap.

Harga OTR 2026: Rp934.700.000 - Rp1.072.000.000.

7. Toyota Vellfire HEV

Vellfire kini hadir lebih eksklusif dengan mesin Hybrid. Mobil ini ditujukan bagi mereka yang ingin tampil lebih sporty dibandingkan Alphard.

Keunggulan: Grille depan yang agresif, performa mesin hybrid yang responsif, dan kenyamanan suspensi yang telah dioptimalkan.

Harga OTR 2026: Rp1.873.000.000.

8. Toyota Sienta (Pilihan Bekas)

Meski tidak lagi diproduksi baru, Sienta tetap menjadi mobil pintu geser paling dicari di pasar mobil bekas karena ukurannya yang pas.

Keunggulan: Harga sangat terjangkau, irit bahan bakar, dan sangat mudah diparkir di garasi minimalis.

Estimasi Harga Bekas 2026: Rp150.000.000 - Rp210.000.000.

9. Honda Freed (Pilihan Bekas)

Honda Freed masih menjadi primadona berkat kenyamanan suspensi dan desain interior yang memanjakan penumpang belakang.

Keunggulan: Walk-through cabin memudahkan penumpang berpindah baris tanpa keluar mobil, serta mesin i-VTEC yang terkenal bandel.

Estimasi Harga Bekas 2026: Rp110.000.000 - Rp175.000.000.

Memilih mobil keluarga dengan pintu geser di tahun 2026 memberikan keuntungan jangka panjang dalam hal kenyamanan harian. Jika anggaran Anda berada di angka Rp600 jutaan, Toyota Voxy atau Nissan Serena e-Power adalah pilihan terbaik. Namun, jika Anda mencari efisiensi budget, unit bekas seperti Toyota Sienta atau Honda Freed tetap menawarkan fungsionalitas yang tak kalah menarik. (Z-4)