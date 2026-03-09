10 Rekomendasi Mobil Keluarga yang Cocok untuk Perjalanan Jauh

Kijang Innova Zenix(Doc Toyota)

MELAKUKAN perjalanan jauh bersama keluarga, baik untuk liburan maupun mudik, membutuhkan kendaraan yang tidak hanya luas, tetapi juga tangguh dan nyaman. Di tahun 2026, pasar otomotif Indonesia semakin didominasi oleh teknologi Hybrid dan fitur keselamatan aktif yang membuat perjalanan jarak jauh semakin aman dan efisien.

Berikut adalah 10 rekomendasi mobil keluarga terbaik tahun 2026 pilihan redaksi MI-Studio yang telah teruji performa dan kenyamanannya.

1. Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid

Innova Zenix tetap menjadi standar emas mobil keluarga di Indonesia. Menggunakan platform TNGA: GA-C, mobil ini menawarkan kenyamanan suspensi yang jauh lebih baik dibanding generasi sebelumnya.

Spesifikasi: Mesin 2.0L Hybrid, Tenaga 186 PS (sistem), Transmisi e-CVT.

Mesin 2.0L Hybrid, Tenaga 186 PS (sistem), Transmisi e-CVT. Fitur Unggulan: Toyota Safety Sense (TSS) 3.0, Panoramic Sunroof, Captain Seat dengan Ottoman.

Toyota Safety Sense (TSS) 3.0, Panoramic Sunroof, Captain Seat dengan Ottoman. Harga OTR 2026: Rp470.000.000 – Rp630.000.000.

2. Mitsubishi Xpander Ultimate

Dikenal dengan sebutan "MPV rasa sedan", Xpander menawarkan kekedapan kabin dan kelembutan suspensi terbaik di kelas Low MPV.

Spesifikasi: Mesin 1.5L MIVEC, Transmisi CVT, Ground Clearance 220 mm.

Mesin 1.5L MIVEC, Transmisi CVT, Ground Clearance 220 mm. Fitur Unggulan: Electric Parking Brake, Cruise Control, Active Yaw Control (AYC).

Electric Parking Brake, Cruise Control, Active Yaw Control (AYC). Harga OTR 2026: Rp312.900.000 – Rp342.800.000.

3. Hyundai Stargazer Prime

Stargazer menonjol dengan desain futuristik dan fitur multifunctional storage yang sangat banyak di dalam kabin, sangat cocok untuk menyimpan perlengkapan selama perjalanan jauh.

Spesifikasi: Mesin 1.5L MPI, Transmisi IVT, Tenaga 115 PS.

Mesin 1.5L MPI, Transmisi IVT, Tenaga 115 PS. Fitur Unggulan: Hyundai SmartSense, Bluelink, Wireless Charger.

Hyundai SmartSense, Bluelink, Wireless Charger. Harga OTR 2026: Rp258.200.000 – Rp331.900.000.

4. Suzuki Ertiga Cruise Hybrid

Bagi keluarga yang mencari efisiensi bahan bakar maksimal dengan biaya perawatan terjangkau, Ertiga Hybrid adalah pilihan paling rasional.

Spesifikasi: Mesin 1.5L K15B + SHVS (Smart Hybrid), Transmisi Otomatis/Manual.

Mesin 1.5L K15B + SHVS (Smart Hybrid), Transmisi Otomatis/Manual. Fitur Unggulan: Cruise Control, ESP, Hill Hold Control.

Cruise Control, ESP, Hill Hold Control. Harga OTR 2026: Rp274.900.000 – Rp301.000.000.

5. Honda CR-V RS e:HEV

Jika Anda lebih menyukai gaya SUV yang gagah namun tetap ingin kabin yang mewah dan teknologi ramah lingkungan, CR-V Hybrid adalah jawabannya.

Spesifikasi: Mesin 2.0L e:HEV, Tenaga 207 PS, Transmisi E-CVT.

Mesin 2.0L e:HEV, Tenaga 207 PS, Transmisi E-CVT. Fitur Unggulan: Honda SENSING, Panoramic Sunroof, BOSE 12 Speakers.

Honda SENSING, Panoramic Sunroof, BOSE 12 Speakers. Harga OTR 2026: Rp775.000.000 – Rp825.800.000.

6. Nissan Serena e-Power (C28)

Teknologi e-Power memungkinkan Anda merasakan sensasi berkendara mobil listrik sepenuhnya tanpa perlu repot mencari SPKLU, karena mesin bensinnya berfungsi sebagai generator.

Spesifikasi: Motor Listrik 100% (Mesin 1.4L sebagai Generator).

Motor Listrik 100% (Mesin 1.4L sebagai Generator). Fitur Unggulan: ProPILOT Assist, e-Pedal Step, Dual Back Door.

ProPILOT Assist, e-Pedal Step, Dual Back Door. Harga OTR 2026: Rp645.000.000 – Rp655.000.000.

7. Toyota Veloz Q CVT TSS

Veloz menawarkan paket lengkap antara tampilan yang mewah, fitur keselamatan canggih, dan jaringan purna jual Toyota yang luas di seluruh Indonesia.

Spesifikasi: Mesin 1.5L Dual VVT-i, Transmisi CVT, Penggerak Roda Depan (FWD).

Mesin 1.5L Dual VVT-i, Transmisi CVT, Penggerak Roda Depan (FWD). Fitur Unggulan: All Round View Camera, Lane Departure Assist, Rear Seat Entertainment.

All Round View Camera, Lane Departure Assist, Rear Seat Entertainment. Harga OTR 2026: Rp297.200.000 – Rp346.400.000.

8. Wuling New Almaz RS Hybrid

SUV ini menawarkan teknologi perintah suara bahasa Indonesia (WIND) dan sistem bantuan pengemudi yang sangat lengkap di harga yang kompetitif.

Spesifikasi: Mesin 2.0L Hybrid, Dedicated Hybrid Transmission (DHT).

Mesin 2.0L Hybrid, Dedicated Hybrid Transmission (DHT). Fitur Unggulan: ADAS, Wuling Indonesian Command (WIND), Internet of Vehicle (IoV).

ADAS, Wuling Indonesian Command (WIND), Internet of Vehicle (IoV). Harga OTR 2026: Rp405.000.000 – Rp445.000.000.

9. Hyundai Staria Signature

Untuk keluarga yang mengutamakan kemewahan dan ruang kabin yang ekstra lega, Staria adalah pilihan yang sulit dikalahkan di kelasnya.

Spesifikasi: Mesin Diesel 2.2L CRDi, Kapasitas 7 atau 9 Penumpang.

Mesin Diesel 2.2L CRDi, Kapasitas 7 atau 9 Penumpang. Fitur Unggulan: Swivelling Seats (baris ke-2 bisa diputar), Smart Power Sliding Door.

Swivelling Seats (baris ke-2 bisa diputar), Smart Power Sliding Door. Harga OTR 2026: Rp934.700.000 – Rp1.072.000.000.

10. Kia Grand Carnival

Grand Carnival adalah solusi bagi keluarga besar yang sering bepergian bersama. Mobil ini mampu menampung hingga 11 penumpang dengan tetap memberikan kenyamanan premium.

Spesifikasi: Mesin Diesel 2.2L Smartstream, Tenaga 199 hp, Torsi 441 Nm.

Mesin Diesel 2.2L Smartstream, Tenaga 199 hp, Torsi 441 Nm. Fitur Unggulan: Dual Sunroof, Smart Power Tailgate, 12.3-inch Curved Display.

Dual Sunroof, Smart Power Tailgate, 12.3-inch Curved Display. Harga OTR 2026: Rp960.000.000 – Rp1.155.000.000.

Pilih yang Sesuai Budget dan Kebutuhan

Untuk perjalanan jauh yang efisien, Toyota Innova Zenix Hybrid dan Suzuki Ertiga Hybrid adalah pilihan terbaik. Namun, jika Anda melewati medan yang agak berat, Mitsubishi Xpander atau Honda CR-V lebih disarankan karena memiliki ground clearance yang lebih tinggi. Pastikan selalu melakukan servis rutin sebelum memulai perjalanan jauh demi keamanan keluarga. (Z-4)