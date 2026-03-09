10 Rekomendasi Mobil Keluarga yang Cocok untuk Perjalanan Jauh

Headline
MELAKUKAN perjalanan jauh bersama keluarga, baik untuk liburan maupun mudik, membutuhkan kendaraan yang tidak hanya luas, tetapi juga tangguh dan nyaman. Di tahun 2026, pasar otomotif Indonesia semakin didominasi oleh teknologi Hybrid dan fitur keselamatan aktif yang membuat perjalanan jarak jauh semakin aman dan efisien.
Berikut adalah 10 rekomendasi mobil keluarga terbaik tahun 2026 pilihan redaksi MI-Studio yang telah teruji performa dan kenyamanannya.
Innova Zenix tetap menjadi standar emas mobil keluarga di Indonesia. Menggunakan platform TNGA: GA-C, mobil ini menawarkan kenyamanan suspensi yang jauh lebih baik dibanding generasi sebelumnya.
Dikenal dengan sebutan "MPV rasa sedan", Xpander menawarkan kekedapan kabin dan kelembutan suspensi terbaik di kelas Low MPV.
Stargazer menonjol dengan desain futuristik dan fitur multifunctional storage yang sangat banyak di dalam kabin, sangat cocok untuk menyimpan perlengkapan selama perjalanan jauh.
Bagi keluarga yang mencari efisiensi bahan bakar maksimal dengan biaya perawatan terjangkau, Ertiga Hybrid adalah pilihan paling rasional.
Jika Anda lebih menyukai gaya SUV yang gagah namun tetap ingin kabin yang mewah dan teknologi ramah lingkungan, CR-V Hybrid adalah jawabannya.
Teknologi e-Power memungkinkan Anda merasakan sensasi berkendara mobil listrik sepenuhnya tanpa perlu repot mencari SPKLU, karena mesin bensinnya berfungsi sebagai generator.
Veloz menawarkan paket lengkap antara tampilan yang mewah, fitur keselamatan canggih, dan jaringan purna jual Toyota yang luas di seluruh Indonesia.
SUV ini menawarkan teknologi perintah suara bahasa Indonesia (WIND) dan sistem bantuan pengemudi yang sangat lengkap di harga yang kompetitif.
Untuk keluarga yang mengutamakan kemewahan dan ruang kabin yang ekstra lega, Staria adalah pilihan yang sulit dikalahkan di kelasnya.
Grand Carnival adalah solusi bagi keluarga besar yang sering bepergian bersama. Mobil ini mampu menampung hingga 11 penumpang dengan tetap memberikan kenyamanan premium.
Pilih yang Sesuai Budget dan Kebutuhan
Untuk perjalanan jauh yang efisien, Toyota Innova Zenix Hybrid dan Suzuki Ertiga Hybrid adalah pilihan terbaik. Namun, jika Anda melewati medan yang agak berat, Mitsubishi Xpander atau Honda CR-V lebih disarankan karena memiliki ground clearance yang lebih tinggi. Pastikan selalu melakukan servis rutin sebelum memulai perjalanan jauh demi keamanan keluarga. (Z-4)
Memasuki tahun 2026, pilihan mobil keluarga di pasar otomotif Indonesia semakin beragam, mulai dari teknologi Hybrid yang efisien hingga fitur keselamatan aktif (ADAS) yang semakin canggih.
