 Prioritaskan Kenyamanan Keluarga, Citroën Indonesia Kawal Perjalanan Mudik Hari Raya 2026

MENYAMBUT bulan suci Ramadan dan tradisi mudik Lebaran 2026, Stellantis Brand House di bawah naungan PT Indomobil National Distributor, selaku distributor resmi Citroën di Indonesia, menghadirkan program layanan purna jual spesial melalui Aftersales Ramadan 2026. Inisiatif ini dirancang untuk membantu pelanggan mempersiapkan kendaraan sebelum perjalanan mudik, sehingga keluarga Indonesia dapat menikmati perjalanan yang lebih aman, nyaman, dan tenang.

Komitmen ini juga sejalan dengan upaya Citroën dalam menghadirkan pengalaman kepemilikan yang nyaman melalui layanan purna jual yang responsif dan andal. Dukungan tersebut mencakup layanan darurat 24 jam melalui Call Center, Emergency Road Assistance dan pemenuhan suku cadang, harga suku cadang yang kompetitif, serta jaringan aftersales melalui dealer dan workshop resmi Citroën di berbagai kota di Indonesia.

“Perjalanan mudik merupakan momen penting bagi banyak keluarga di Indonesia, yang sering kali melibatkan jarak tempuh panjang dan mobilitas tinggi. Karena itu, kesiapan kendaraan menjadi hal yang sangat krusial agar perjalanan dapat berlangsung dengan aman dan

nyaman,” ungkap Head of Sales & Marketing Citroën, Ferdinan Hendra saat bukber dengan jurnalis di Jakarta, Jumat (13/3).

Ia menambahkan bahwa Citroën percaya pengalaman berkendara yang menyenangkan tidak hanya berasal dari kendaraan itu sendiri, tetapi juga dari dukungan layanan purna jual yang responsif dan dapat diandalkan.

PERAWATAN BERBASIS KENYAMANAN

Program Aftersales Ramadan 2026 hadir dalam dua fase untuk mendukung mobilitas pelanggan.

* Persiapan Mudik - Citroën Ramadan Comfort (2 – 14 Maret 2026). Pelanggan dapat melakukan pengecekan menyeluruh dengan dukungan diskon suku cadang hingga 25%. Fokus utama diberikan pada komponen vital seperti sistem pengereman dan suspensi guna menjamin kenyamanan maksimal selama arus mudik.

* Pemulihan Pasca-Mudik - Citroën Comfort Continues (30 Maret – 11 April 2026).

Untuk memastikan kendaraan kembali bugar setelah menempuh jarak jauh, tersedia diskon suku cadang hingga 20% untuk perawatan rutin setelah libur Lebaran usai.

Sementera itu, untuk menemani perjalanan pelanggan, Citroën menyiagakan 15 titik Bengkel Siaga yang beroperasi pada 19 – 24 Maret 2026 (kecuali pada Hari Idul Fitri). Bengkel Siaga ini tersebar di sejumlah kota strategis jalur mudik, yaitu:

1. Indomobil Trada Nasional - Halim

2. Wahana Wirawan - TB Simatupang

3. Indo Sentosa Trada - Soekarno Hatta

4. Wahana Sun Motor Semarang - Setiabudi

5. Wahana Wirawan - Surabaya

6. Wahana Wirawan - Denpasar

7. Wahana Inti Nusa Pontianak

8. Wahana Wirawan Palembang

9. Wahana Persada Lampung

10. Indomobil Trada Nasional - Yasmin Bogor

11. Wahana Sumber Baru Yogya - Bantul

12. Wahana Megah Putra Makassar - Latimojong

13. Wahana Sun Solo - Solo Baru

14. Wahana Wirawan Manado

15. Wahana Trans Lestari Medan - Adam Malik

“Sebagai brand yang dikenal dengan kenyamanan berkendara khas Prancis, Citroën juga memastikan rasa aman dan tenang bagi para pemilik kendaraan melalui layanan purna jual yang responsif dan dapat diandalkan. Melalui dukungan Bengkel Siaga dan layanan perawatan kendaraan selama periode mudik ini, kami ingin memastikan pelanggan dapat melakukan perjalanan dengan lebih nyaman dan tanpa khawatir,” tutup Ferdinan Hendra.

Melalui sinergi antara kenyamanan kendaraan dan layanan purna jual yang sigap, Citroën siap menjadi sahabat perjalanan terbaik bagi keluarga Indonesia dalam merayakan hari raya tahun ini. (H-1)