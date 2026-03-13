12 Rekomendasi Mobil yang Irit Bensin, Cocok untuk Mudik

Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
PERSIAPAN mudik Lebaran 2026 memerlukan perencanaan matang, terutama dalam memilih kendaraan. Dengan jarak tempuh ratusan kilometer, konsumsi bahan bakar menjadi variabel biaya terbesar. Berikut adalah rekomendasi 12 mobil paling irit bensin yang siap menemani perjalanan pulang kampung Anda dengan nyaman dan efisien.
Dikenal sebagai "Mobil Sejuta Umat", Avanza tetap menjadi primadona karena jaringan servisnya yang luas. Mesin 1.3L dan 1.5L Dual VVT-i miliknya sangat efisien untuk perjalanan jarak jauh.
Teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) membuat mobil ini sangat irit saat menghadapi kemacetan panjang di jalur mudik.
Bagi keluarga yang mencari efisiensi maksimal dengan budget terbatas, Sigra adalah jawabannya. Sebagai mobil LCGC, konsumsi BBM-nya bisa mencapai 18-20 km/liter.
Xpander menawarkan kenyamanan suspensi layaknya mobil mewah namun dengan konsumsi bensin yang tetap kompetitif di kelas MPV 1.500cc.
Inilah raja baru mobil mudik keluarga menengah ke atas. Konsumsi bensinnya sangat mengejutkan, bisa lebih irit dari mobil city car berkat sistem hybrid generasi kelima.
Hatchback ini konsisten menjadi salah satu mobil terlaris karena keiritannya. Cocok untuk pasangan muda yang mudik dengan barang bawaan ringkas.
Menggabungkan ketangguhan SUV dengan efisiensi mesin hybrid. XL7 siap melibas rute alternatif mudik yang mungkin bergelombang.
Kembaran Sigra ini menawarkan prestise merek Toyota dengan fungsionalitas 7-seater yang irit bensin.
L-SUV yang sangat bertenaga namun tetap efisien berkat teknologi mesin DOHC i-VTEC terbaru.
Generasi terbaru Ayla menggunakan platform DNGA yang membuatnya jauh lebih stabil dan irit bensin untuk perjalanan antar kota.
Hadir dengan varian GR Sport bagi yang ingin tampil beda namun tetap mengutamakan efisiensi mesin 1.200cc.
Varian lebih tangguh dari Xpander dengan fitur Active Yaw Control (AYC) yang menjaga kestabilan mobil di tikungan saat jalan basah.
Memilih mobil irit bensin adalah langkah awal untuk mudik yang tenang. Namun, pastikan juga kondisi fisik pengemudi dan kendaraan dalam keadaan prima. Lakukan servis berkala minimal 2 minggu sebelum keberangkatan untuk menghindari antrean panjang di bengkel resmi. (Z-4)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved