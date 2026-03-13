12 Rekomendasi Mobil yang Irit Bensin, Cocok untuk Mudik

Suzuki XL7(MI/Lonezegoro Ombak)

PERSIAPAN mudik Lebaran 2026 memerlukan perencanaan matang, terutama dalam memilih kendaraan. Dengan jarak tempuh ratusan kilometer, konsumsi bahan bakar menjadi variabel biaya terbesar. Berikut adalah rekomendasi 12 mobil paling irit bensin yang siap menemani perjalanan pulang kampung Anda dengan nyaman dan efisien.

1. Toyota Avanza

Dikenal sebagai "Mobil Sejuta Umat", Avanza tetap menjadi primadona karena jaringan servisnya yang luas. Mesin 1.3L dan 1.5L Dual VVT-i miliknya sangat efisien untuk perjalanan jarak jauh.

Fitur Unggulan: Toyota Safety Sense (TSS) pada varian tertinggi, kabin luas 7-seater, dan penggerak roda depan (FWD) yang responsif.

Harga OTR Jakarta: Rp243.700.000 - Rp308.500.000.

2. Suzuki Ertiga Hybrid

Teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) membuat mobil ini sangat irit saat menghadapi kemacetan panjang di jalur mudik.

Fitur Unggulan: ISG (Integrated Starter Generator), Cruise Control, dan kabin yang sangat senyap.

Harga OTR Jakarta: Rp274.900.000 - Rp300.800.000.

3. Daihatsu Sigra

Bagi keluarga yang mencari efisiensi maksimal dengan budget terbatas, Sigra adalah jawabannya. Sebagai mobil LCGC, konsumsi BBM-nya bisa mencapai 18-20 km/liter.

Fitur Unggulan: Kapasitas 7 penumpang, sensor parkir, dan biaya perawatan sangat terjangkau.

Harga OTR Jakarta: Rp141.500.000 - Rp187.100.000.

4. Mitsubishi Xpander

Xpander menawarkan kenyamanan suspensi layaknya mobil mewah namun dengan konsumsi bensin yang tetap kompetitif di kelas MPV 1.500cc.

Fitur Unggulan: Ground clearance tinggi (220mm), transmisi CVT yang halus, dan fitur Electric Parking Brake.

Harga OTR Jakarta: Rp270.100.000 - Rp342.800.000.

5. Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid

Inilah raja baru mobil mudik keluarga menengah ke atas. Konsumsi bensinnya sangat mengejutkan, bisa lebih irit dari mobil city car berkat sistem hybrid generasi kelima.

Fitur Unggulan: Panoramic Retractable Roof, Captain Seat dengan Ottoman, dan efisiensi BBM hingga 21 km/liter.

Harga OTR Jakarta: Mulai dari Rp470.000.000 (Varian Hybrid).

6. Honda Brio Satya

Hatchback ini konsisten menjadi salah satu mobil terlaris karena keiritannya. Cocok untuk pasangan muda yang mudik dengan barang bawaan ringkas.

Fitur Unggulan: Mesin 1.2L i-VTEC paling bertenaga di kelasnya, handling lincah, dan desain sporty.

Harga OTR Jakarta: Rp170.400.000 - Rp206.700.000.

7. Suzuki XL7 Hybrid

Menggabungkan ketangguhan SUV dengan efisiensi mesin hybrid. XL7 siap melibas rute alternatif mudik yang mungkin bergelombang.

Fitur Unggulan: E-Mirror Touchscreen, Hill Hold Control, dan konsumsi BBM rata-rata 16-19 km/liter.

Harga OTR Jakarta: Rp264.000.000 - Rp317.800.000.

8. Toyota Calya

Kembaran Sigra ini menawarkan prestise merek Toyota dengan fungsionalitas 7-seater yang irit bensin.

Fitur Unggulan: Head unit layar sentuh, rem ABS+EBD, dan ruang bagasi yang fleksibel.

Harga OTR Jakarta: Rp170.200.000 - Rp193.200.000.

9. Honda BR-V

L-SUV yang sangat bertenaga namun tetap efisien berkat teknologi mesin DOHC i-VTEC terbaru.

Fitur Unggulan: Honda Sensing, Remote Engine Start, dan Walk-Away Auto Lock.

Harga OTR Jakarta: Rp295.000.000 - Rp360.000.000.

10. Daihatsu Ayla

Generasi terbaru Ayla menggunakan platform DNGA yang membuatnya jauh lebih stabil dan irit bensin untuk perjalanan antar kota.

Fitur Unggulan: Mesin 1.0L & 1.2L baru, VSC (Vehicle Stability Control), dan desain modern.

Harga OTR Jakarta: Rp138.500.000 - Rp196.200.000.

11. Toyota Agya

Hadir dengan varian GR Sport bagi yang ingin tampil beda namun tetap mengutamakan efisiensi mesin 1.200cc.

Fitur Unggulan: Paddle Shift (varian GR-S), transmisi CVT terbaru, dan konsumsi BBM tembus 20 km/liter.

Harga OTR Jakarta: Rp173.800.000 - Rp263.400.000.

12. Mitsubishi Xpander Cross

Varian lebih tangguh dari Xpander dengan fitur Active Yaw Control (AYC) yang menjaga kestabilan mobil di tikungan saat jalan basah.

Fitur Unggulan: Interior dual tone premium, Wireless Charger, dan suspensi yang ditingkatkan untuk beban berat.

Harga OTR Jakarta: Rp315.000.000 - Rp350.000.000.

Memilih mobil irit bensin adalah langkah awal untuk mudik yang tenang. Namun, pastikan juga kondisi fisik pengemudi dan kendaraan dalam keadaan prima. Lakukan servis berkala minimal 2 minggu sebelum keberangkatan untuk menghindari antrean panjang di bengkel resmi. (Z-4)