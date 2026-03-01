Dorong Percepatan Adopsi Motor Listrik di Tengah Isu Ketahanan Energi

Perkembangan situasi energi global menjadi momentum penting bagi percepatan adopsi kendaraan listrik di Indonesia.(Dok. PT Terang Dunia Internusa)

DI tengah meningkatnya perhatian terhadap ketahanan energi dan dinamika pasokan bahan bakar minyak (BBM) global, kendaraan listrik semakin dipandang sebagai solusi mobilitas masa depan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Kondisi ini turut mendorong meningkatnya minat masyarakat terhadap kendaraan listrik sebagai alternatif transportasi harian.

Beberapa waktu terakhir, isu mengenai stok BBM nasional kembali menjadi sorotan setelah pernyataan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, terkait kondisi cadangan BBM nasional yang menjadi perhatian publik di tengah dinamika geopolitik global. Meski pemerintah memastikan pasokan energi tetap terjaga, isu tersebut semakin membuka diskusi mengenai pentingnya diversifikasi energi dan pengembangan transportasi berbasis listrik.

Melihat perkembangan tersebut, United E-Motor, brand motor listrik lokal besutan PT Terang Dunia Internusa Tbk, menghadirkan program promo khusus selama bulan Maret untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin beralih ke kendaraan listrik.

Adapun promo yang dilepas sebagai berikut:

- Tipe TX3000 mendapat cashback sebesar Rp 15 juta

- Tipe TX1800 dan T1800 mendapat cashback sebesar Rp 11 juta

- Tipe MX1200 mendapat cashback sebesar Rp 5 juta

- Tipe MT1500 mendapat cashback sebesar Rp 2,5 juta

- Tipe C2000 mendapat cashback sebesar Rp 1 juta atau dapat 2 baterai untuk mendukung jarak long range

- Tipe Avand SC121 dan SC122 mendapat cashback sebesar Rp 1,3 juta

- Tipe Avand SL150 mendapat cashback sebesar Rp 1 juta atau gratis 1 baterai tambahan

Direktur PT Terang Dunia Internusa Tbk, Andrew Mulyadi menyampaikan bahwa perkembangan situasi energi global menjadi momentum penting bagi percepatan adopsi kendaraan listrik di Indonesia.

"Dinamika energi global menunjukkan bahwa diversifikasi sumber energi menjadi semakin penting. Kendaraan listrik dapat menjadi salah satu solusi mobilitas yang lebih efisien karena tidak bergantung langsung pada bahan bakar fosil. Kami melihat kesadaran masyarakat terhadap motor listrik terus meningkat, dan United E-Motor ingin menjadi bagian dari transformasi tersebut," ujar Andrew lewat keterangan resminya.

Ia menambahkan bahwa program promo yang dihadirkan selama bulan Maret ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memperluas akses masyarakat terhadap kendaraan listrik.

"Melalui program promo ini, kami ingin memberikan kesempatan bagi lebih banyak masyarakat untuk mencoba dan merasakan pengalaman berkendara motor listrik yang hemat biaya operasional, praktis digunakan sehari-hari, serta mendukung mobilitas yang lebih ramah lingkungan," tambahnya.

Seiring dengan berkembangnya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, United E-Motor optimistis bahwa motor listrik akan memainkan peran penting dalam masa depan transportasi nasional yang lebih efisien, modern, dan berkelanjutan.

Informasi lebih lanjut mengenai produk dan program promo United E-Motor dapat diperoleh melalui jaringan dealer resmi United E-Motor maupun halaman website www.unitedmotor.co.id serta kanal media sosial resmi. (Put/E-1)