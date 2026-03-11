10 Rekomendasi Mobil LCGC Harga di Bawah Rp200 Juta Tahun 2026

Honda Brio Satya(ANTARA FOTO/Zarqoni Maksum)

MEMASUKI tahun 2026, segmen Low Cost Green Car (LCGC) tetap menjadi primadona bagi konsumen di Indonesia. Meskipun terjadi penyesuaian harga, beberapa model unggulan dari Toyota, Daihatsu, dan Honda masih menawarkan varian di bawah rentang Rp200 juta dengan fitur yang semakin modern.

Berikut adalah daftar 10 rekomendasi mobil LCGC terbaik per Maret 2026 lengkap dengan spesifikasi dan harga OTR Jakarta terbaru.

Model Mobil Spesifikasi Mesin Harga (OTR Jakarta) Daihatsu Ayla 1.0 M M/T 998 cc, 3-Silinder, 67 PS Rp140.200.000 Daihatsu Sigra 1.0 D M/T 998 cc, 3-Silinder, 67 PS Rp143.200.000 Toyota Calya 1.2 E M/T (STD) 1.197 cc, 4-Silinder, 88 PS Rp170.200.000 Honda Brio Satya S M/T 1.199 cc, 4-Silinder, 90 PS Rp170.400.000 Toyota Agya 1.2 E M/T 1.198 cc, 3-Silinder, 88 PS Rp173.800.000 Honda Brio Satya S CVT 1.199 cc, 4-Silinder, 90 PS Rp183.500.000 Daihatsu Sigra 1.2 R DLX A/T 1.197 cc, 4-Silinder, 88 PS Rp186.800.000 Daihatsu Ayla 1.2 R CVT 1.197 cc, 3-Silinder, 88 PS Rp190.200.000 Toyota Calya 1.2 G A/T 1.197 cc, 4-Silinder, 88 PS Rp193.200.000 Toyota Agya 1.2 G CVT 1.198 cc, 3-Silinder, 88 PS Rp197.700.000

Analisis Spesifikasi Utama

1. Performa Mesin

Di kelas ini, Honda Brio Satya masih memegang takhta sebagai mobil dengan tenaga terbesar (90 PS). Namun, duet Toyota Agya dan Daihatsu Ayla terbaru menggunakan mesin 3-silinder WA-VE yang menawarkan torsi lebih besar di putaran bawah, sangat cocok untuk kondisi stop-and-go di perkotaan.

Baca juga : Penjualan Mobil LCGC Berpeluang Bangkit jika Insentif Mobil Listrik Berakhir?

2. Kapasitas Penumpang

Jika Anda mencari mobil keluarga, Toyota Calya dan Daihatsu Sigra adalah pilihan mutlak karena memiliki konfigurasi 7-penumpang. Sedangkan untuk anak muda atau penggunaan personal, hatchback seperti Brio, Agya, dan Ayla menawarkan kelincahan lebih baik.

3. Fitur Keselamatan

Standar keselamatan LCGC tahun 2026 telah meningkat pesat. Varian menengah ke atas kini sudah dilengkapi dengan Vehicle Stability Control (VSC) dan Hill Start Assist (HSA), fitur yang dulunya hanya ada di mobil kelas atas.

Harga di atas merupakan estimasi On The Road (OTR) Jakarta per Maret 2026. Harga dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan diler dan wilayah masing-masing.

Memilih mobil LCGC di bawah Rp200 juta memerlukan kejelian dalam melihat Search Intent Anda. Jika prioritas adalah kenyamanan matik, Brio Satya S CVT atau Agya G CVT adalah opsi terbaik. Namun jika anggaran adalah segalanya, Daihatsu Ayla 1.0 M tetap menjadi solusi paling ekonomis. (Z-4)